Children's Day 2026: बाल दिवस पर बच्चों को पेंटिंग किट, स्टोरी बुक, जिगसॉ पजल, साइंस एक्सपेरिमेंट किट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गार्डनिंग किट, चेस बोर्ड, DIY क्राफ्ट किट और स्पोर्ट्स आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। ये चीजें बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से ब्रेक लेकर खेल-खेल में नई स्किल सीखने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका देती हैं।
मुख्य बातें
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भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।
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बच्चों के लिए स्क्रीन-फ्री और क्रिएटिव गिफ्ट अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
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एजुकेशनल खिलौने बच्चों की सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
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गिफ्ट चुनते समय बच्चे की उम्र और रुचि का ध्यान रखना जरूरी है।
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बच्चों के लिए कहानियों की किताब
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बाल दिवस पर बच्चों को कौन से 10 क्रिएटिव गिफ्ट दें?
बाल दिवस बच्चों के लिए खुशियों और उत्साह का खास दिन होता है। हर साल 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था और बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे।
इस खास मौके पर माता-पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए तरह-तरह के गिफ्ट खरीदते हैं। हालांकि, आजकल बच्चों का काफी समय मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम और वीडियो देखने में निकल जाता है। ऐसे में इस बाल दिवस पर क्यों न उन्हें कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए, जिससे वे मनोरंजन के साथ कुछ नया भी सीख सकें?
जरूरी नहीं कि बच्चों को खुश करने के लिए महंगे गिफ्ट ही खरीदे जाएं। कई ऐसे क्रिएटिव और एजुकेशनल गिफ्ट हैं, जो कम कीमत में भी बच्चों के लिए यादगार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 शानदार गिफ्ट आइडिया।
1. पेंटिंग और ड्राइंग किट
अगर आपके बच्चे को रंगों से खेलना पसंद है तो उसे पेंटिंग किट गिफ्ट करें। इसमें कलर पेंसिल, क्रेयॉन, स्केच पेन और ड्राइंग बुक शामिल कर सकते हैं। इससे बच्चा अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारना सीख सकता है।
2. स्टोरी बुक और कॉमिक्स
बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए अच्छी कहानियों की किताबें शानदार गिफ्ट हैं। आप पंचतंत्र, अकबर-बीरबल और प्रेरणादायक कहानियों की किताबें दे सकते हैं। इससे पढ़ने की आदत और शब्दावली विकसित करने में मदद मिल सकती है।
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पजल गेम्स
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3. जिगसॉ पजल गेम
जिगसॉ पजल बच्चों के लिए मनोरंजक और सीखने वाला गिफ्ट है। इसमें अलग-अलग टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी होती है। इससे बच्चों की एकाग्रता, धैर्य और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।
4. साइंस एक्सपेरिमेंट किट
अगर आपका बच्चा विज्ञान में दिलचस्पी रखता है तो उसे साइंस एक्सपेरिमेंट किट दें। इसके जरिए वह छोटे-छोटे प्रयोग करके विज्ञान की बुनियादी बातें समझ सकता है। उम्र के अनुसार सुरक्षित किट चुनें और प्रयोग के दौरान निगरानी रखें।
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म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
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5. बिल्डिंग ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्शन सेट
बिल्डिंग ब्लॉक्स बच्चों को अपनी कल्पना के अनुसार घर, पुल और अलग-अलग आकृतियां बनाने का मौका देते हैं। इससे उनकी रचनात्मक सोच और हाथों के तालमेल का अभ्यास होता है।
6. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
अगर बच्चे को संगीत पसंद है तो उसे छोटा कीबोर्ड, माउथ ऑर्गन या बच्चों के लिए उपयुक्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर सकते हैं। इससे उसकी संगीत में रुचि विकसित हो सकती है।
7. गार्डनिंग किट
बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए गार्डनिंग किट अच्छा विकल्प है। इसमें छोटा गमला, मिट्टी, बीज और बच्चों के लिए सुरक्षित बागवानी उपकरण दे सकते हैं। बच्चा पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना सीख सकता है।
8. चेस बोर्ड
शतरंज बच्चों के लिए शानदार इनडोर गेम है। इसे खेलने से रणनीति बनाने, धैर्य रखने और अगली चाल के बारे में सोचने का अभ्यास होता है। माता-पिता भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं।