बाल दिवस पर बच्चों को कौन से 10 क्रिएटिव गिफ्ट दें?

बाल दिवस बच्चों के लिए खुशियों और उत्साह का खास दिन होता है। हर साल 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था और बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे।

इस खास मौके पर माता-पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए तरह-तरह के गिफ्ट खरीदते हैं। हालांकि, आजकल बच्चों का काफी समय मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम और वीडियो देखने में निकल जाता है। ऐसे में इस बाल दिवस पर क्यों न उन्हें कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए, जिससे वे मनोरंजन के साथ कुछ नया भी सीख सकें?

जरूरी नहीं कि बच्चों को खुश करने के लिए महंगे गिफ्ट ही खरीदे जाएं। कई ऐसे क्रिएटिव और एजुकेशनल गिफ्ट हैं, जो कम कीमत में भी बच्चों के लिए यादगार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 शानदार गिफ्ट आइडिया।

1. पेंटिंग और ड्राइंग किट

अगर आपके बच्चे को रंगों से खेलना पसंद है तो उसे पेंटिंग किट गिफ्ट करें। इसमें कलर पेंसिल, क्रेयॉन, स्केच पेन और ड्राइंग बुक शामिल कर सकते हैं। इससे बच्चा अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारना सीख सकता है।



2. स्टोरी बुक और कॉमिक्स

बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए अच्छी कहानियों की किताबें शानदार गिफ्ट हैं। आप पंचतंत्र, अकबर-बीरबल और प्रेरणादायक कहानियों की किताबें दे सकते हैं। इससे पढ़ने की आदत और शब्दावली विकसित करने में मदद मिल सकती है।