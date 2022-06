1 of 5

Get Rid Damp Wall And Musty Smell at Home: मानसून आते ही चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत मिलती है। लोगों को बारिश का मौसम पसंद होता है लेकिन बारिश में होने वाली कई सारी दिक्कतों के कारण लोग इस मौसम से परेशान रहते हैं। बहुत तेज बारिश होने से कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से छुटकारा भी जल्दी मिल सकता है लेकिन बारिश का सबसे ज्यादा असर लोगों के घरों पर होता है, जो कई महीनों तक घर को खराब रखता है। जैसे बारिश में घर में सीलन आ जाती है, छत लीक करने लगती है, अलमारी नम हो जाती हैं, अलग तरह की खुशबू घर से आने लगती हैं। दीवारों पर गीले पैच और लकड़ी के फर्नीचर व दरवाजे खराब होने लगते हैं। इस तरह की समस्या का सामना कई लोगों को अपने घरों में हर साल मानसून के समय करना पड़ता है। लेकिन इस बार मानसून में होने वाली इन समस्याओं से घर को बचा सकते हैं। पहले से मानसून के लिए तैयारी करके आप घर को बारिश के प्रभाव से इस तरह बचाएं।