Walking for Blood Sugar Control: आजकल डायबिटीज और बढ़ती ब्लड शुगर की समस्या तेजी से आम हो रही है। ऐसे में कई लोग बिना दवा के ब्लड शुगर कंट्रोल करने के तरीके तलाशते हैं। पैदल चलना एक आसान और असरदार शारीरिक गतिविधि है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है।



नियमित रूप से चलने से मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करती हैं और शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इससे ब्लड शुगर के स्तर को सुधारने में मदद मिलती है।



इसके लिए जिम जाना या कठिन एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। रोजाना थोड़ी देर तेज चाल से चलने और खाने के बाद हल्की वॉक करने से भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, वॉकिंग हर व्यक्ति में एक जैसा असर नहीं दिखाती।



अगर किसी को डायबिटीज है और वह पहले से दवा या इंसुलिन ले रहा है, तो केवल वॉकिंग के भरोसे इलाज बंद करना सही नहीं है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह मिलकर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

