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जानना जरूरी: क्या खाने के बाद टहलने से कम हो सकती है ब्लड शुगर? जानें पैदल चलने का सही तरीका

Wed, 14 Oct 2026 04:36 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 14 Oct 2026 04:36 PM IST
सार

diabetes management tips: वॉकिंग ब्लड शुगर कंट्रोल करने का एक आसान, कम खर्चीला और उपयोगी तरीका है। रोजाना 20 से 30 मिनट चलने और भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने से कई लोगों को फायदा मिल सकता है। लेकिन डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए केवल वॉकिंग पर निर्भर रहना सही नहीं है। 

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Walking For Blood Sugar Control Diabetes know Benefits, Duration and Precautions
मधुमेह में पैदल चलने का असर - फोटो : AI

Walking for Blood Sugar Control: आजकल डायबिटीज और बढ़ती ब्लड शुगर की समस्या तेजी से आम हो रही है। ऐसे में कई लोग बिना दवा के ब्लड शुगर कंट्रोल करने के तरीके तलाशते हैं। पैदल चलना एक आसान और असरदार शारीरिक गतिविधि है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है।

नियमित रूप से चलने से मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करती हैं और शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इससे ब्लड शुगर के स्तर को सुधारने में मदद मिलती है।

इसके लिए जिम जाना या कठिन एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। रोजाना थोड़ी देर तेज चाल से चलने और खाने के बाद हल्की वॉक करने से भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, वॉकिंग हर व्यक्ति में एक जैसा असर नहीं दिखाती।

अगर किसी को डायबिटीज है और वह पहले से दवा या इंसुलिन ले रहा है, तो केवल वॉकिंग के भरोसे इलाज बंद करना सही नहीं है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह मिलकर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

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Walking For Blood Sugar Control Diabetes know Benefits, Duration and Precautions
डायबिटीज - फोटो : Adobe stock

वॉकिंग ब्लड शुगर कंट्रोल करने में कैसे मदद करती है?

जब हम पैदल चलते हैं, तो शरीर की मांसपेशियों को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इस दौरान मांसपेशियां खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं। नियमित वॉकिंग से शरीर इंसुलिन का बेहतर उपयोग कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, रोज चलने से वजन नियंत्रित रखने, पेट की चर्बी कम करने और दिल की सेहत सुधारने में भी मदद मिल सकती है। ये सभी बातें टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वॉकिंग का फायदा केवल लंबे समय तक चलने से ही नहीं मिलता। दिनभर बैठे रहने के बीच छोटे-छोटे वॉक ब्रेक लेना भी उपयोगी हो सकता है। हालांकि, परिणाम व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, खानपान और डायबिटीज की स्थिति पर निर्भर करते हैं।
Walking For Blood Sugar Control Diabetes know Benefits, Duration and Precautions
वॉकिंग, रनिंग - फोटो : adobe stock images

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रोज कितनी देर चलें?

आमतौर पर वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी जाती है। इसमें तेज चाल से पैदल चलना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, आप सप्ताह में पांच दिन रोज 30 मिनट वॉक कर सकते हैं।

अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या लंबे समय से व्यायाम नहीं किया है, तो 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक से शुरुआत करें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार समय और गति धीरे-धीरे बढ़ाएं।

वॉक करते समय सांस थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से बात कर पाना संभव होना चाहिए। अगर चलते समय सीने में दर्द, असामान्य सांस फूलना, चक्कर या कमजोरी महसूस हो, तो रुकें और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

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खाने के बाद वॉक करना कितना फायदेमंद है? - फोटो : AI Generated

खाने के बाद वॉक करना कितना फायदेमंद है?

खाने के बाद ब्लड शुगर स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इस समय हल्की वॉक करने से मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिल सकती है।

आप भोजन के बाद अपनी सुविधा के अनुसार 10 से 15 मिनट आरामदायक गति से चल सकते हैं। शुरुआत में तेज चलने या बहुत लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। नियमितता बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हालांकि, भोजन के बाद वॉक करने का असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। अगर आप इंसुलिन या ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे ब्लड शुगर कम हो सकती है, तो व्यायाम के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत कम होने का जोखिम भी ध्यान में रखें।

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डायबिटीज - फोटो : Freepik.com

क्या सिर्फ वॉकिंग से बिना दवा ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है?

हर मरीज के लिए पैदल चलने का असर अलग-अलग है। प्री-डायबिटीज या शुरुआती टाइप-2 डायबिटीज में नियमित वॉकिंग, संतुलित भोजन और जरूरत होने पर वजन कम करने से ब्लड शुगर में काफी सुधार हो सकता है। कुछ लोगों में डॉक्टर की निगरानी में ब्लड शुगर सामान्य स्तर तक भी आ सकती है।

लेकिन लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित लोगों या जिनकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए केवल वॉकिंग पर्याप्त नहीं हो सकती। उन्हें दवाओं या इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। डायबिटीज की दवा अपने आप बंद करना खतरनाक हो सकता है। यदि वॉकिंग और खानपान में बदलाव के बाद ब्लड शुगर बेहतर हो रही है, तो डॉक्टर जांच के आधार पर इलाज में बदलाव कर सकते हैं।

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