1 of 6 करवा चौथ पर महिलाओं के लिए हेल्थ टिप्स - फोटो : AI







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Karwa Chauth Fasting: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है, जिसमें कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कई महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक भोजन और पानी का सेवन नहीं करतीं। हालांकि, लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के रहने से कुछ महिलाओं को थकान, सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर गर्म मौसम, शारीरिक मेहनत या पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं में सावधानी रखना जरूरी है।



करवा चौथ के दौरान सेहत का ध्यान रखने की शुरुआत सरगी से ही हो जाती है। सुबह के भोजन में पौष्टिक चीजें लेना, व्रत से पहले पर्याप्त पानी पीना और दिनभर ज्यादा मेहनत से बचना उपयोगी हो सकता है। वहीं, मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी शारीरिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर महिला की सेहत और जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए किसी पर भी व्रत रखने का दबाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।

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करवा चौथ के व्रत में डिहाइड्रेशन से कैसे बचें?



करवा चौथ के दौरान पानी नहीं पीने से शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो सकती है। इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इसके कारण मुंह सूखना, सिरदर्द, थकान, चक्कर आना और पेशाब कम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अधिक गर्मी में रहने या ज्यादा पसीना आने से यह जोखिम बढ़ सकता है।



व्रत से पहले सरगी और उसके आसपास के समय में अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी पिएं। एक साथ बहुत अधिक पानी पीने के बजाय समय-समय पर पानी लेना बेहतर है। खीरा, तरबूज और अन्य पानी से भरपूर फल सरगी में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, कोई भी भोजन पूरे दिन पानी न पीने की कमी को पूरी तरह दूर नहीं कर सकता।



व्रत के दौरान धूप में ज्यादा देर रहने, भारी काम करने और कठिन व्यायाम से बचें। यदि बहुत ज्यादा चक्कर आएं, बेहोशी महसूस हो, भ्रम की स्थिति बने या अत्यधिक कमजोरी हो, तो व्रत जारी रखने के बजाय तुरंत स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लें।

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सरगी में क्या खाएं, ताकि दिनभर कमजोरी कम रहे?



सरगी करवा चौथ के व्रत की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इसमें ऐसा भोजन चुनना उपयोगी हो सकता है, जो शरीर को ऊर्जा दे और कुछ समय तक पेट भरा रखने में मदद करे। केवल मिठाई या बहुत ज्यादा तला-भुना खाना खाने के बजाय संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें।



सरगी में रोटी या ओट्स जैसे साबुत अनाज, दही या दूध, फल, थोड़े मेवे और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का संतुलित मेल ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकता है। बहुत ज्यादा नमकीन, तला हुआ या अत्यधिक मीठा भोजन प्यास और असहजता बढ़ा सकता है।



अगर आपको डायबिटीज है, गर्भावस्था है या कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें नियमित भोजन जरूरी है, तो सरगी और पूरे व्रत की योजना डॉक्टर से चर्चा करके बनाएं। केवल ज्यादा खाना खाने से पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहने के प्रभावों से बचाव की गारंटी नहीं मिलती।

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4 of 6 व्रत में महिलाएं सेहत पर कैसे ध्यान दं - फोटो : AI

करवा चौथ के व्रत में कमजोरी और सिरदर्द क्यों होता है?



लंबे समय तक भोजन नहीं करने से कुछ लोगों में भूख, थकान और सिरदर्द हो सकता है। पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन भी इन लक्षणों को बढ़ा सकता है। जो महिलाएं रोजाना चाय या कॉफी पीती हैं, उनमें कैफीन अचानक कम होने से भी सिरदर्द हो सकता है।



कमजोरी महसूस होने पर आराम करें और शारीरिक मेहनत कम रखें। यदि चक्कर, कंपकंपी, पसीना, तेज धड़कन या भ्रम जैसे लक्षण हों, तो ब्लड शुगर कम होने सहित दूसरी समस्याओं की संभावना पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर डायबिटीज की दवाएं या इंसुलिन लेने वाली महिलाओं में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा हो सकता है।



बेहोशी, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी या गंभीर भ्रम की स्थिति में तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। सेहत बिगड़ने पर व्रत तोड़ने में संकोच न करें। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

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