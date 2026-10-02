Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026: पंडित लाल बहादुर शास्त्री भारत के उन महान नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कठिन दौर में देश का नेतृत्व किया।
वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय उनका दिया हुआ प्रसिद्ध नारा जय जवान, जय किसान सैनिकों और किसानों के योगदान को सम्मान देने वाला संदेश बना। भारत सरकार के आधिकारिक स्रोत भी इस नारे को लाल बहादुर शास्त्री से जोड़ते हैं।
शास्त्री जी का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। उनका जीवन सादगी, अनुशासन, कर्तव्य और देशहित के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जाता है। यही वजह है कि उनके विचार आज भी राष्ट्रीय पर्वों, जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर याद किए जाते हैं।
2 अक्तूबर को पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उनके वचनों को पढ़ें, समझें और आत्मसात करें।
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जयंती पर पढ़े लाल बहादुर शास्त्री के विचार
- फोटो : Amar ujala
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यदि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अछूत कहा जाता है
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तो भारत का सिर शर्म से झुक जाएगा।
लाल बहादुर शास्त्री
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जयंती पर पढ़े लाल बहादुर शास्त्री के विचार
- फोटो : Amar ujala
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लाल बहादुर शास्त्री
कानून का सम्मान किया जाना चाहिए
ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे
और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बने।
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जयंती पर पढ़े लाल बहादुर शास्त्री के विचार
- फोटो : Amar ujala
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जब तक हम अपने किसानों के अधिकारों का समर्थन नहीं करेंगे,
तब तक विकास संभव नहीं।
लाल बहादुर शास्त्री
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जयंती पर पढ़े लाल बहादुर शास्त्री के विचार
- फोटो : Amar ujala
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देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाए
गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा।
लाल बहादुर शास्त्री
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