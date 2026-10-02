हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के साथ-साथ उनके जीवन से जुड़े सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को याद करने का अवसर भी है। इस दिन लोग गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं।

लेकिन गांधी जयंती को केवल सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर लगाने या श्रद्धांजलि संदेश पोस्ट करने तक सीमित रखने के बजाय इसे किसी सकारात्मक काम से जोड़ना ज्यादा सार्थक हो सकता है। आसपास की सफाई से लेकर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने, स्थानीय स्तर पर शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने तथा बच्चों को गांधी जी के जीवन के बारे में बताने तक कई छोटे कदम उठाए जा सकते हैं।

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2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, पुस्तक पढ़ना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, जरूरतमंदों की सहायता और सार्वजनिक स्थानों की सफाई जैसे काम किए जा सकते हैं। इन गतिविधियों के लिए बड़े आयोजन की जरूरत भी नहीं होती। परिवार, दोस्तों, स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले के लोग मिलकर छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं।तो इस गांधी जयंती सिर्फ फोटो और स्टेटस लगाने के बजाय ऐसे 10 छोटे लेकिन सकारात्मक काम करें, जिनसे इस दिन का संदेश व्यवहार में भी दिखाई दे।

गांधी जयंती पर घर, गली, पार्क या आसपास के सार्वजनिक स्थान की सफाई में योगदान दें। अकेले या दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक घंटे का स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जा सकता है।



इस दिन प्लास्टिक की बोतल, कप और बैग के बजाय दोबारा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का प्रयोग करने का संकल्प लिया जा सकता है। यह छोटी आदत लंबे समय में पर्यावरण के लिए उपयोगी हो सकती है।



3. जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें

किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े, किताबें या अन्य उपयोगी सामान देना गांधी जयंती को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है। मदद करते समय व्यक्ति की गरिमा और जरूरत का ध्यान रखें।



4. गांधी जी की किताब या जीवनी पढ़ें

2 अक्टूबर को गांधी जी के जीवन और विचारों से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ने के लिए समय निकालें। इससे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अधूरे Quotes के बजाय उनके विचारों को संदर्भ सहित समझने में मदद मिल सकती है।



5. बच्चों को गांधी जी के बारे में बताएं

बच्चों के साथ गांधी जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करें। उनके स्वतंत्रता आंदोलन, सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को उम्र के अनुसार सरल भाषा में समझाया जा सकता है।



6. स्थानीय सार्वजनिक स्थान को स्वच्छ रखें

पार्क, बस स्टॉप या किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा दिखाई दे तो उसे उचित डस्टबिन में डालें। साथ ही दूसरे लोगों को भी सार्वजनिक जगहों को साफ रखने के लिए प्रेरित करें।



7. अहिंसा और सद्भाव का संदेश दें

गांधी जयंती पर परिवार और समाज में शांतिपूर्ण संवाद, सम्मान और सद्भाव को बढ़ावा देने की कोशिश करें। असहमति होने पर भी दूसरे व्यक्ति की बात सुनना एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है।



8. खादी या स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें

गांधी जी के संदर्भ में खादी का विशेष ऐतिहासिक महत्व रहा है। इस अवसर पर स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीदकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया जा सकता है।

अपने आसपास पौधों की देखभाल करें या उपयुक्त जगह पर पौधा लगाएं। सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि उसकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी लेना भी जरूरी है।



10. एक अच्छी आदत अपनाने का संकल्प लें

गांधी जयंती पर कोई एक सकारात्मक आदत शुरू करें, जैसे पानी की बर्बादी रोकना, कूड़ा अलग-अलग करना, जरूरत से ज्यादा खरीदारी से बचना या रोज कुछ समय पढ़ने के लिए निकालना। छोटे बदलाव लगातार किए जाएं तो उनका प्रभाव अधिक टिकाऊ हो सकता है।

