Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026: भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा के लिए याद किए जाने वाले शास्त्री जी का सार्वजनिक जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है।





शास्त्री जी ने देश के कठिन दौर में नेतृत्व किया और ‘जय जवान, जय किसान’ का प्रसिद्ध नारा दिया। यह नारा देश की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। उनका जीवन सादगी और सार्वजनिक सेवा से जुड़े मूल्यों के लिए जाना जाता है।



शास्त्री जयंती के अवसर पर लोग उन्हें कविताओं, शुभकामना संदेशों, शायरियों और देशभक्ति से जुड़ी पंक्तियों के जरिए याद करते हैं। अगर आप भी इस मौके पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी कार्यक्रम में शेयर करने के लिए खूबसूरत संदेश तलाश रहे हैं, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आ सकते हैं।