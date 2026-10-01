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लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2026: 2 अक्टूबर पर शास्त्री जी को ऐसे करें याद, इन संदेशों के जरिए करें नमन

Thu, 01 Oct 2026 05:25 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 01 Oct 2026 05:25 PM IST
सार

Lal Bahadur Shastri Jayanti Wishes: 2 अक्तूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर सुंदर संदेश भेजकर शास्त्री जी को याद करें और उन्हें नमन करें।

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Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026 Wishes Quotes Poems, Shayari, Messages, Patriotic Lines Social Media Status
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर करें नमन - फोटो : AI

Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026: भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा के लिए याद किए जाने वाले शास्त्री जी का सार्वजनिक जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है।



शास्त्री जी ने देश के कठिन दौर में नेतृत्व किया और ‘जय जवान, जय किसान’ का प्रसिद्ध नारा दिया। यह नारा देश की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। उनका जीवन सादगी और सार्वजनिक सेवा से जुड़े मूल्यों के लिए जाना जाता है।

शास्त्री जयंती के अवसर पर लोग उन्हें कविताओं, शुभकामना संदेशों, शायरियों और देशभक्ति से जुड़ी पंक्तियों के जरिए याद करते हैं। अगर आप भी इस मौके पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी कार्यक्रम में शेयर करने के लिए खूबसूरत संदेश तलाश रहे हैं, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आ सकते हैं।
Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026 Wishes Quotes Poems, Shayari, Messages, Patriotic Lines Social Media Status
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर करें नमन - फोटो : AI

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सादगी जिनकी पहचान थी,
देशसेवा जिनका मान था,
ऐसे महान लाल बहादुर शास्त्री को
शत-शत नमन ।
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Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026 Wishes Quotes Poems, Shayari, Messages, Patriotic Lines Social Media Status
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर करें नमन - फोटो : AI

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छोटा कद, ऊंचे विचार,
देश के लिए समर्पित जीवन अपार।
शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी को
कोटि-कोटि नमन।

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Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026 Wishes Quotes Poems, Shayari, Messages, Patriotic Lines Social Media Status
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर करें नमन - फोटो : AI

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देश के जवानों का हौसला,
किसानों का सम्मान,
शास्त्री जी के विचारों से
मजबूत हुआ हिंदुस्तान।
जय जवान, जय किसान!

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Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026 Wishes Quotes Poems, Shayari, Messages, Patriotic Lines Social Media Status
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर करें नमन - फोटो : AI

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जवानों का बढ़ाया मान,
किसानों को दिया सम्मान,
‘जय जवान, जय किसान’ से
गूंज उठा सारा हिंदुस्तान।

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