विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं? इन 5 चीजों से मिलेगा भरपूर पोषण

1 of 7 शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : AI







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Vitamin B12 Rich Food: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी12 बेहद जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज और डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, हाथ-पैर में झनझनाहट, चक्कर या एकाग्रता में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं



विटामिन बी12 मुख्य रूप से पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थों में इसे अलग से मिलाया जाता है। अगर डॉक्टर ने जांच के बाद आपको विटामिन बी12 की कमी बताई है, तो खान-पान में इसके अच्छे स्रोतों को शामिल करना मददगार हो सकता है।



हालांकि, कमी ज्यादा होने पर केवल डाइट पर्याप्त नहीं हो सकती और डॉक्टर सप्लीमेंट या अन्य उपचार की सलाह दे सकते हैं। आइए जानते हैं वे पांच खाद्य पदार्थ कौन से हैं, जिन्हें डाइट में शामिल किया जा सकता है।

: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी12 बेहद जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज और डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, हाथ-पैर में झनझनाहट, चक्कर या एकाग्रता में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं

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विटामिन B12 की कमी में खाएं ये 5 चीजें



1. अंडा



अंडा विटामिन बी12 का एक आसान खाद्य स्रोत है। इसे नाश्ते या भोजन में शामिल किया जा सकता है। अंडे की मात्रा व्यक्ति की कुल डाइट और स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार रखनी चाहिए।





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2. दूध और डेयरी उत्पाद



दूध, दही और कुछ अन्य डेयरी उत्पाद विटामिन बी12 उपलब्ध करा सकते हैं। जो लोग मांस या मछली नहीं खाते, उनके लिए डेयरी खाद्य पदार्थ उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।





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4 of 7 शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

3. मछली



कुछ मछलियां विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत होती हैं। सैल्मन, सार्डिन और टूना जैसी मछलियों में बी12 के साथ प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं।





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