फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   5 vegetarian food which has more b12 vitamin full list in hindi b12 kisme paya jata hai sabse jyada

विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं? इन 5 चीजों से मिलेगा भरपूर पोषण

Thu, 01 Oct 2026 05:29 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 01 Oct 2026 05:29 PM IST
सार

Vitamin B12 Rich Food: अगर आपके शरीर में डॉक्टर ने विटामिन बी12 की कमी बताई है, तो आज ही से अपनी डाइट में नीचे बताई गई कुछ चीजों को शामिल कर लें। 

विज्ञापन
5 vegetarian food which has more b12 vitamin full list in hindi b12 kisme paya jata hai sabse jyada
शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : AI
 Vitamin B12 Rich Food: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी12 बेहद जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज और डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, हाथ-पैर में झनझनाहट, चक्कर या एकाग्रता में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं


विटामिन बी12 मुख्य रूप से पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थों में इसे अलग से मिलाया जाता है। अगर डॉक्टर ने जांच के बाद आपको विटामिन बी12 की कमी बताई है, तो खान-पान में इसके अच्छे स्रोतों को शामिल करना मददगार हो सकता है। 

हालांकि, कमी ज्यादा होने पर केवल डाइट पर्याप्त नहीं हो सकती और डॉक्टर सप्लीमेंट या अन्य उपचार की सलाह दे सकते हैं। आइए जानते हैं वे पांच खाद्य पदार्थ कौन से हैं, जिन्हें डाइट में शामिल किया जा सकता है।
 
5 vegetarian food which has more b12 vitamin full list in hindi b12 kisme paya jata hai sabse jyada
शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : Adobe Stock
  विटामिन B12 की कमी में खाएं ये 5 चीजें

 1. अंडा

 अंडा विटामिन बी12 का एक आसान खाद्य स्रोत है। इसे नाश्ते या भोजन में शामिल किया जा सकता है। अंडे की मात्रा व्यक्ति की कुल डाइट और स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार रखनी चाहिए।

 
5 vegetarian food which has more b12 vitamin full list in hindi b12 kisme paya jata hai sabse jyada
शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : Adobestock
2. दूध और डेयरी उत्पाद

 दूध, दही और कुछ अन्य डेयरी उत्पाद विटामिन बी12 उपलब्ध करा सकते हैं। जो लोग मांस या मछली नहीं खाते, उनके लिए डेयरी खाद्य पदार्थ उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
5 vegetarian food which has more b12 vitamin full list in hindi b12 kisme paya jata hai sabse jyada
शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
3. मछली

 कुछ मछलियां विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत होती हैं। सैल्मन, सार्डिन और टूना जैसी मछलियों में बी12 के साथ प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं।

 
विज्ञापन
5 vegetarian food which has more b12 vitamin full list in hindi b12 kisme paya jata hai sabse jyada
शरीर में है विटामिन B12 की कमी तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें - फोटो : अमर उजाला
4. चिकन  

 चिकन में विटामिन बी12 पाया जाता है। इसलिए इसे भी संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed