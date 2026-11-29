1 of 5 सफेद कपड़ों का पीलापन कैसे हटाएं? - फोटो : AI







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How to Remove Yellow Stains from White Clothes: सफेद कपड़े पहनना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इन्हें लंबे समय तक चमकदार और नया बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार बार-बार धोने, पसीने, धूल-मिट्टी और लंबे समय तक अलमारी में रखे रहने के कारण सफेद कपड़ों का रंग पीला पड़ने लगता है। खासतौर पर सफेद शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ते और स्कूल यूनिफॉर्म पर पीलापन ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में लोग कपड़ों को दोबारा सफेद करने के लिए महंगे डिटर्जेंट और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।



लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी सफेद कपड़ों का पीलापन कम किया जा सकता है? इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू उपाय, जिनकी मदद से आप अपने पुराने सफेद कपड़ों को फिर से साफ और चमकदार बना सकते हैं।

सफेद कपड़े पहनना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इन्हें लंबे समय तक चमकदार और नया बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार बार-बार धोने, पसीने, धूल-मिट्टी और लंबे समय तक अलमारी में रखे रहने के कारण सफेद कपड़ों का रंग पीला पड़ने लगता है। खासतौर पर सफेद शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ते और स्कूल यूनिफॉर्म पर पीलापन ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में लोग कपड़ों को दोबारा सफेद करने के लिए महंगे डिटर्जेंट और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।

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बेकिंग सोडा से दूर करें कपड़ों का पीलापन



बेकिंग सोडा सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली उपयोगी चीजों में से एक है। सफेद कपड़ों पर हल्का पीलापन दिखाई देने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।



कैसे करें इस्तेमाल? एक बाल्टी पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं।

इसमें सफेद कपड़ों को कुछ देर भिगोकर रखें।

इसके बाद माइल्ड डिटर्जेंट से सामान्य तरीके से धो लें।

कपड़ों को अच्छी तरह साफ पानी से खंगालें।

बेकिंग सोडा सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली उपयोगी चीजों में से एक है। सफेद कपड़ों पर हल्का पीलापन दिखाई देने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

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सफेद सिरके से साफ करें सफेद कपड़े



सफेद सिरका कपड़ों से डिटर्जेंट के अवशेष और कुछ तरह की बदबू हटाने में मदद कर सकता है। इससे कपड़ों की सफाई बेहतर हो सकती है।



कैसे करें इस्तेमाल? एक बाल्टी पानी में थोड़ा सफेद सिरका मिलाएं।

सफेद कपड़ों को इसमें 15-20 मिनट के लिए भिगोएं।

इसके बाद सामान्य डिटर्जेंट से धो लें।

कपड़ों को अच्छी तरह पानी से खंगालकर सुखाएं।

सफेद सिरका कपड़ों से डिटर्जेंट के अवशेष और कुछ तरह की बदबू हटाने में मदद कर सकता है। इससे कपड़ों की सफाई बेहतर हो सकती है।

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नींबू के रस से हटाएं हल्के पीले दाग



नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड कुछ हल्के दागों को साफ करने में मदद कर सकता है। सफेद सूती कपड़ों पर इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जा सकता है।



कैसे करें इस्तेमाल? पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं।

इस मिश्रण को कपड़े के प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

कुछ देर बाद कपड़े को अच्छी तरह धो लें।

जरूरत पड़ने पर माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें।

नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड कुछ हल्के दागों को साफ करने में मदद कर सकता है। सफेद सूती कपड़ों पर इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जा सकता है।कैसे करें इस्तेमाल?

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