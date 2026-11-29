1 of 2 सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने से पहले जरूर करें ये काम - फोटो : AI







Link Copied



Winter Clothing Care Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग गर्म कपड़ों की तैयारी में जुट जाते हैं। अलमारी और बक्सों में महीनों से रखे स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल बाहर निकाले जाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बंद जगह पर रखे रहने से इन कपड़ों में धूल, नमी, बदबू और फफूंदी जमा हो सकती है? ऐसे कपड़े बिना साफ किए पहनने से त्वचा में खुजली, जलन और एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं।



खासतौर पर बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को ऊनी कपड़े पहनते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए सर्दियों के कपड़े पहनने से पहले उनकी अच्छी तरह सफाई और देखभाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ऊनी कपड़ों को इस्तेमाल करने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सर्दियों में गर्माहट के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग गर्म कपड़ों की तैयारी में जुट जाते हैं। अलमारी और बक्सों में महीनों से रखे स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल बाहर निकाले जाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बंद जगह पर रखे रहने से इन कपड़ों में धूल, नमी, बदबू और फफूंदी जमा हो सकती है? ऐसे कपड़े बिना साफ किए पहनने से त्वचा में खुजली, जलन और एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

Trending Videos

2 of 2 सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने से पहले जरूर करें ये काम - फोटो : AI