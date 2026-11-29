Winter Clothing Care Tips:
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग गर्म कपड़ों की तैयारी में जुट जाते हैं। अलमारी और बक्सों में महीनों से रखे स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल बाहर निकाले जाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बंद जगह पर रखे रहने से इन कपड़ों में धूल, नमी, बदबू और फफूंदी जमा हो सकती है? ऐसे कपड़े बिना साफ किए पहनने से त्वचा में खुजली, जलन और एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
खासतौर पर बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को ऊनी कपड़े पहनते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए सर्दियों के कपड़े पहनने से पहले उनकी अच्छी तरह सफाई और देखभाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ऊनी कपड़ों को इस्तेमाल करने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सर्दियों में गर्माहट के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें।
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सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने से पहले जरूर करें ये काम
- फोटो : AI
1. ऊनी कपड़ों को धूप में सुखाएं
सर्दियों के कपड़ों को अलमारी से निकालने के बाद कुछ घंटों के लिए खुली धूप और हवादार जगह पर रखें। इससे कपड़ों में मौजूद सीलन और बंद रहने की बदबू कम करने में मदद मिलती है। हालांकि, ऊनी कपड़ों को बहुत तेज धूप में लंबे समय तक न रखें, क्योंकि इससे उनका रंग फीका पड़ सकता है।
2. पहनने से पहले अच्छी तरह साफ करें
कई महीनों तक रखे रहने के कारण ऊनी कपड़ों पर धूल और गंदगी जम सकती है। इसलिए इन्हें पहनने से पहले कपड़े के केयर लेबल के अनुसार साफ करें। स्वेटर और शॉल को धोते समय माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है।
3. कपड़ों पर फफूंदी के निशान चेक करें
अगर कपड़ों पर सफेद, हरे या काले रंग के धब्बे दिखाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें। ये फफूंदी के संकेत हो सकते हैं। ऐसे कपड़ों को दूसरे कपड़ों से अलग रखें और उचित तरीके से साफ करें। अगर फफूंदी ज्यादा लगी है, तो प्रोफेशनल क्लीनिंग की मदद लें।
4. कपड़ों से आने वाली बदबू दूर करें
लंबे समय तक बंद बक्से या अलमारी में रखे कपड़ों से अजीब गंध आने लगती है। इसके लिए कपड़ों को हवादार जगह पर रखें। जरूरत पड़ने पर केयर लेबल के अनुसार धोएं और पूरी तरह सुखाने के बाद ही पहनें।
5. ऊनी कपड़ों को धोते समय बरतें सावधानी
ऊनी कपड़ों को सामान्य कपड़ों की तरह गर्म पानी में धोना सही नहीं है। इससे कपड़े सिकुड़ सकते हैं और उनकी बनावट खराब हो सकती है। हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी और वूल-फ्रेंडली डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। कपड़ों को ज्यादा रगड़ने और निचोड़ने से बचें।
6. त्वचा की सुरक्षा का रखें ध्यान
अगर आपको ऊनी कपड़े पहनने से खुजली या जलन होती है, तो सीधे त्वचा पर स्वेटर पहनने से बचें। इसके नीचे कॉटन की शर्ट या इनर पहन सकते हैं। इससे त्वचा और ऊन के बीच एक परत बन जाती है और असहजता कम हो सकती है।