1 of 5 सिरदर्द बार बार क्यों होता है? - फोटो : Ai







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Frequent Headaches Causes: सिरदर्द एक आम समस्या है, जिसे अक्सर लोग काम का दबाव, तनाव या नींद पूरी न होने का नतीजा मान लेते हैं। कई बार आराम करने, पानी पीने या नींद लेने से सिरदर्द ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर सिर में बार-बार दर्द होता है, दर्द की तीव्रता बढ़ रही है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिरदर्द के पीछे माइग्रेन, आंखों की समस्या, शरीर में पानी की कमी, अनियमित खानपान और दर्द की दवाओं का बार-बार इस्तेमाल जैसे कई कारण हो सकते हैं।



सिरदर्द की सही वजह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दर्द कब शुरू होता है, कितनी देर रहता है और सिर के किस हिस्से में महसूस होता है। कुछ लोगों को सिर के दोनों तरफ दबाव जैसा दर्द होता है, जबकि माइग्रेन में अक्सर धड़कन जैसा दर्द, मतली और रोशनी या आवाज से परेशानी हो सकती है। हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर किसी बीमारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित कर रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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बार-बार सिरदर्द होने के 6 संभावित कारण

माइग्रेन माइग्रेन में सिर के एक या दोनों तरफ तेज या धड़कन जैसा दर्द हो सकता है। इसके साथ मतली, उल्टी और तेज रोशनी या आवाज से परेशानी भी हो सकती है। कुछ लोगों में यह समस्या बार-बार होती है।

आंखों पर ज्यादा दबाव लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन देखने, नजर की समस्या या आंखों पर जोर पड़ने से सिरदर्द हो सकता है। स्क्रीन से नियमित ब्रेक लें और जरूरत पड़ने पर आंखों की जांच कराएं।

शरीर में पानी की कमी पर्याप्त पानी न पीने, अधिक पसीना निकलने या दस्त जैसी स्थितियों में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके साथ सिरदर्द, थकान और चक्कर आने की परेशानी हो सकती है।

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नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या कम सोना, सोने-जागने का समय बार-बार बदलना और भोजन छोड़ देना सिरदर्द को बढ़ा सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद हो सकता है।

साइनस या संक्रमण सर्दी-जुकाम और कुछ संक्रमणों के दौरान सिरदर्द हो सकता है। यदि इसके साथ तेज बुखार, गर्दन में अकड़न या अन्य गंभीर लक्षण हों, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

दर्द की दवाओं का बार-बार इस्तेमाल सिरदर्द से राहत पाने के लिए लगातार दर्द निवारक दवाएं लेने से कुछ लोगों में उल्टा सिरदर्द बार-बार होने लग सकता है। यदि सप्ताह में दो या अधिक बार दवा की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

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सिरदर्द से राहत के लिए क्या करें?



पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें, नियमित नींद लें और स्क्रीन देखते समय बीच-बीच में ब्रेक लें। सिरदर्द कब होता है, कितनी देर रहता है और उससे पहले क्या गतिविधि की थी, इसका रिकॉर्ड रखने से संभावित कारण पहचानने में मदद मिल सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल न करें।

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