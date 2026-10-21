गैस की लौ नीली से पीली या नारंगी हो रही है? तो इसे मामूली बदलाव समझकर न छोड़ें, जानें क्या करें और क्या नहीं

रसोई में खाना बनाते समय हम अक्सर गैस की लौ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। चूल्हा जल रहा है और खाना बन रहा है, तो लगता है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन कई बार यही छोटी-सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है।





अगर आपके गैस चूल्हे की लौ नीली की जगह पीली या नारंगी दिखाई देने लगी है, तो इसकी वजह जानना जरूरी है। हर बार लौ का रंग बदलना किसी बड़े खतरे का संकेत नहीं होता, लेकिन लगातार ऐसा होना जांच की जरूरत जरूर बताता है। तो चलिए जानते हैं अगर गैस की लौ नीली से पीली या नारंगी हो रही है तो क्या करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...