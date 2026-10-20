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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Dussehra Decoration Ideas 2026: Simple Rangoli Designs to Beautify Your Doorway

दशहरा पर मुख्य द्वार पर बनाएं ये 6 आसान रंगोली डिजाइन, देखते रह जाएंगे मेहमान

Tue, 20 Oct 2026 10:05 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 20 Oct 2026 10:05 AM IST
सार

Rangoli Design Ideas: दशहरा के पावन मौके पर घर के द्वार और आंगन को पारंपरिक रंगोली डिजाइन से सजाएं। यहां कुछ आकर्षक और आसान रंगोली डिजाइन के आइडिया दिये जा रहे हैं।

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Dussehra Decoration Ideas 2026: Simple Rangoli Designs to Beautify Your Doorway
दशहरा रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

Dussehra Rangoli Design: दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन घरों में पूजा-पाठ करने, भगवान श्रीराम की आराधना करने और परिवार के साथ त्योहार मनाने की परंपरा है।



त्योहार की रौनक बढ़ाने के लिए लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दरवाजों पर तोरण लगाते हैं और रंग-बिरंगी सजावट से घर को आकर्षक बनाते हैं। इन तैयारियों में रंगोली का भी खास महत्व होता है। मुख्य द्वार पर बनी सुंदर रंगोली न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि त्योहार के उल्लास को भी दर्शाती है।
 

अगर आप इस दशहरा अपने घर के प्रवेश द्वार को खास अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो इसके लिए बहुत जटिल डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। कम समय और सीमित रंगों की मदद से भी आकर्षक रंगोली बनाई जा सकती है। फूलों वाली रंगोली से लेकर दीये, कलश और पारंपरिक ज्यामितीय आकृतियों तक, कई ऐसे डिजाइन हैं जिन्हें शुरुआती लोग भी आसानी से बना सकते हैं।

आइए जानते हैं दशहरा के मौके पर मुख्य द्वार पर बनाने के लिए कुछ आसान, सुंदर और पारंपरिक रंगोली डिजाइन, जो आपके घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे।
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Dussehra Decoration Ideas 2026: Simple Rangoli Designs to Beautify Your Doorway
दशहरा पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

फूलों वाली रंगोली से सजाएं मुख्य द्वार

फूलों की आकृति वाली रंगोली हमेशा से त्योहारों की सजावट का आकर्षक हिस्सा रही है। इसे बनाने के लिए आप पीले, लाल, गुलाबी, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले चॉक से एक बड़ा गोल घेरा बनाएं। इसके बाद बीच में फूल की आकृति बनाकर उसकी पंखुड़ियों में अलग-अलग रंग भरें। बाहरी किनारों पर छोटी-छोटी पंखुड़ियां बनाकर डिजाइन को पूरा करें। चाहें तो रंगोली के आसपास गेंदे की पंखुड़ियां और छोटे दीये भी रख सकती हैं।

यह डिजाइन मुख्य द्वार के बीच में या दरवाजे के दोनों ओर बनाने के लिए अच्छा विकल्प है।

Dussehra Decoration Ideas 2026: Simple Rangoli Designs to Beautify Your Doorway
दशहरा पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

दीये वाली रंगोली से बढ़ाएं त्योहार की रौनक
 

दशहरा और दीपोत्सव के आसपास घर की सजावट में दीयों का विशेष आकर्षण रहता है। ऐसे में दीये के आकार वाली रंगोली आपके मुख्य द्वार को पारंपरिक और सुंदर लुक दे सकती है। सबसे पहले रंगोली के बीच में एक बड़ा दीया बनाएं। उसके चारों ओर छोटी-छोटी ज्योति की आकृतियां बनाकर पीले, नारंगी और लाल रंग से सजाएं। किनारों पर सफेद रंग से बिंदियां और छोटी बेलें बनाएं।
 

इस डिजाइन को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। असली दीये रखने हों तो उन्हें रंगोली के रंगों और सजावटी सामग्री से सुरक्षित दूरी पर रखें।

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Dussehra Decoration Ideas 2026: Simple Rangoli Designs to Beautify Your Doorway
दशहरा पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

कलश और स्वस्तिक वाली पारंपरिक रंगोली
 

अगर आप दशहरा पर पारंपरिक सजावट पसंद करती हैं, तो कलश और स्वस्तिक की रंगोली बना सकती हैं। सबसे पहले बीच में कलश की आकृति बनाएं। उसके ऊपर आम के पत्तों और नारियल का डिजाइन बनाएं। आसपास स्वस्तिक, छोटी बिंदियां और फूलों की आकृतियां जोड़ें। लाल, पीले, हरे और सफेद रंग इस डिजाइन को आकर्षक बनाते हैं।
 

यह रंगोली पूजा स्थल के पास या मुख्य द्वार के एक तरफ बनाई जा सकती है। डिजाइन बनाते समय रेखाओं को साफ रखें, ताकि पूरी आकृति सुंदर दिखाई दे।

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दशहरा की रंगोली डिजाइन - फोटो : Instagram

अर्धवृत्त वाली रंगोली से सजाएं दरवाजे का किनारा
 

यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने ज्यादा जगह नहीं है, तो अर्धवृत्त वाली रंगोली एक अच्छा विकल्प है। दरवाजे के सामने आधा गोल घेरा बनाएं और उसके भीतर पंखुड़ियों, पत्तियों और बिंदियों का पैटर्न तैयार करें। गुलाबी, नीले, पीले और सफेद रंगों का इस्तेमाल करके इसे आकर्षक बनाया जा सकता है।
 

इस डिजाइन की खासियत यह है कि इसे कम जगह में भी बनाया जा सकता है। चाहें तो इसके दोनों सिरों पर छोटे दीये या फूल रखकर सजावट पूरी करें।

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