1 of 8 दशहरा रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai







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Dussehra Rangoli Design: दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन घरों में पूजा-पाठ करने, भगवान श्रीराम की आराधना करने और परिवार के साथ त्योहार मनाने की परंपरा है।



त्योहार की रौनक बढ़ाने के लिए लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दरवाजों पर तोरण लगाते हैं और रंग-बिरंगी सजावट से घर को आकर्षक बनाते हैं। इन तैयारियों में रंगोली का भी खास महत्व होता है। मुख्य द्वार पर बनी सुंदर रंगोली न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि त्योहार के उल्लास को भी दर्शाती है।

त्योहार की रौनक बढ़ाने के लिए लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दरवाजों पर तोरण लगाते हैं और रंग-बिरंगी सजावट से घर को आकर्षक बनाते हैं। इन तैयारियों में रंगोली का भी खास महत्व होता है। मुख्य द्वार पर बनी सुंदर रंगोली न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि त्योहार के उल्लास को भी दर्शाती है। अगर आप इस दशहरा अपने घर के प्रवेश द्वार को खास अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो इसके लिए बहुत जटिल डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। कम समय और सीमित रंगों की मदद से भी आकर्षक रंगोली बनाई जा सकती है। फूलों वाली रंगोली से लेकर दीये, कलश और पारंपरिक ज्यामितीय आकृतियों तक, कई ऐसे डिजाइन हैं जिन्हें शुरुआती लोग भी आसानी से बना सकते हैं।



आइए जानते हैं दशहरा के मौके पर मुख्य द्वार पर बनाने के लिए कुछ आसान, सुंदर और पारंपरिक रंगोली डिजाइन, जो आपके घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे।

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2 of 8 दशहरा पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

फूलों वाली रंगोली से सजाएं मुख्य द्वार



फूलों की आकृति वाली रंगोली हमेशा से त्योहारों की सजावट का आकर्षक हिस्सा रही है। इसे बनाने के लिए आप पीले, लाल, गुलाबी, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले चॉक से एक बड़ा गोल घेरा बनाएं। इसके बाद बीच में फूल की आकृति बनाकर उसकी पंखुड़ियों में अलग-अलग रंग भरें। बाहरी किनारों पर छोटी-छोटी पंखुड़ियां बनाकर डिजाइन को पूरा करें। चाहें तो रंगोली के आसपास गेंदे की पंखुड़ियां और छोटे दीये भी रख सकती हैं।



यह डिजाइन मुख्य द्वार के बीच में या दरवाजे के दोनों ओर बनाने के लिए अच्छा विकल्प है।

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दीये वाली रंगोली से बढ़ाएं त्योहार की रौनक

दशहरा और दीपोत्सव के आसपास घर की सजावट में दीयों का विशेष आकर्षण रहता है। ऐसे में दीये के आकार वाली रंगोली आपके मुख्य द्वार को पारंपरिक और सुंदर लुक दे सकती है। सबसे पहले रंगोली के बीच में एक बड़ा दीया बनाएं। उसके चारों ओर छोटी-छोटी ज्योति की आकृतियां बनाकर पीले, नारंगी और लाल रंग से सजाएं। किनारों पर सफेद रंग से बिंदियां और छोटी बेलें बनाएं।

इस डिजाइन को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। असली दीये रखने हों तो उन्हें रंगोली के रंगों और सजावटी सामग्री से सुरक्षित दूरी पर रखें।

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कलश और स्वस्तिक वाली पारंपरिक रंगोली

अगर आप दशहरा पर पारंपरिक सजावट पसंद करती हैं, तो कलश और स्वस्तिक की रंगोली बना सकती हैं। सबसे पहले बीच में कलश की आकृति बनाएं। उसके ऊपर आम के पत्तों और नारियल का डिजाइन बनाएं। आसपास स्वस्तिक, छोटी बिंदियां और फूलों की आकृतियां जोड़ें। लाल, पीले, हरे और सफेद रंग इस डिजाइन को आकर्षक बनाते हैं।

यह रंगोली पूजा स्थल के पास या मुख्य द्वार के एक तरफ बनाई जा सकती है। डिजाइन बनाते समय रेखाओं को साफ रखें, ताकि पूरी आकृति सुंदर दिखाई दे।

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