कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड और कैसे मिलेगा मुफ्त इलाज? यहां जानें सबकुछ

Ayushman Card Free Treatment: बीमारी कभी भी आ सकती है और कई बार अस्पताल में इलाज का खर्च परिवार की जमा-पूंजी पर भारी पड़ जाता है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इलाज का खर्च उठाना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब वर्ग के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।





इस योजना का मकसद पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के दौरान आर्थिक राहत देना है, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। केवल गरीब होने, असंगठित क्षेत्र में काम करने या किसी अन्य सरकारी सुविधा का लाभ लेने से आयुष्मान कार्ड की पात्रता अपने आप तय नहीं होती। चलिए जानते हैं कौन आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...