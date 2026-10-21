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कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड और कैसे मिलेगा मुफ्त इलाज? यहां जानें सबकुछ

Wed, 21 Oct 2026 04:42 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 21 Oct 2026 04:42 PM IST
सार

Ayushman Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों के पहले तो आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इस कार्ड से आप हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।

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Ayushman Card: Who Is Eligible, What Are the Benefits, and How to Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और इसके फायदे क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Free Treatment: बीमारी कभी भी आ सकती है और कई बार अस्पताल में इलाज का खर्च परिवार की जमा-पूंजी पर भारी पड़ जाता है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इलाज का खर्च उठाना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब वर्ग के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।



इस योजना का मकसद पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के दौरान आर्थिक राहत देना है, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। केवल गरीब होने, असंगठित क्षेत्र में काम करने या किसी अन्य सरकारी सुविधा का लाभ लेने से आयुष्मान कार्ड की पात्रता अपने आप तय नहीं होती। चलिए जानते हैं कौन आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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Ayushman Card: Who Is Eligible, What Are the Benefits, and How to Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और इसके फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe stock photos

आयुष्मान कार्ड के क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

  • आयुष्मान कार्ड का सबसे बड़ा फायदा पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के दौरान मिलता है
  • योजना के तहत पात्र परिवारों को एक साल में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है
Ayushman Card: Who Is Eligible, What Are the Benefits, and How to Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और इसके फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड?

  • आयुष्मान कार्ड के लिए वही लोग पात्र होते हैं, जिनका नाम योजना के पात्र लाभार्थियों में शामिल है
  • पात्रता तय करने के लिए निर्धारित सरकारी मानदंड लागू होते हैं
  • गरीब और वंचित परिवारों के अलावा कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है
  • वहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का भी आयुष्मान कार्ड बनता है
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Ayushman Card: Who Is Eligible, What Are the Benefits, and How to Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और इसके फायदे क्या हैं? - फोटो : AI Generated
  • आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं
  • वेबसाइट पर आपको Am I Eligible वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है
  • इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाती है जिसे दर्ज कर आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं
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Ayushman Card: Who Is Eligible, What Are the Benefits, and How to Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और इसके फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड?

  • असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का
  • जो लोग पीएफ के सदस्य हैं
  • जो ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
  • जो टैक्स भरते हैं आदि


नोट:- आप योजना की इस आधिकारिक वेबसाइट hem.nha.gov.in/search पर जाकर जिला, पिन कोड के जरिए ये चेक कर सकते हैं आपके शहर का कौन सा ऐसा अस्पताल है। जहां आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
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