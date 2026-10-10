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शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्रि व्रत को बनाएं आसान, 9 दिनों के लिए नोट कर लें ये रेसिपी

Sat, 10 Oct 2026 03:23 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 10 Oct 2026 03:23 PM IST
सार

Navratri fasting food ideas: साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की रोटी, सामक के चावल, मखाना, फल और दही जैसे विकल्पों के साथ अपना मील प्लान तैयार करें। अपनी परंपरा और स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार भोजन चुनना सबसे जरूरी है।

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Shardiya Navratri 2026 Vrat Food Ideas 9 Days Easy Satvik Meal Plan
नवरात्रि व्रत में क्या बनाएं - फोटो : Amar ujala

Navratri 2026 Vrat Food: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना, आस्था और सात्विक जीवनशैली का प्रतीक है। इन नौ दिनों में बहुत से लोग व्रत रखते हैं और अपने खानपान में बदलाव करते हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि नवरात्रि में व्रत रखने वालों को क्या खाना चाहिए, ताकि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाला भी हो।



अगर आप भी नवरात्रि व्रत के लिए आसान फूड आइडिया तलाश रहे हैं, तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक के चावल जैसे विकल्प अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इन सामग्रियों से कई तरह के स्वादिष्ट सात्विक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों के लिए आसान फूड प्लान, जिसमें नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक के विकल्प शामिल हैं।
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Shardiya Navratri 2026 Vrat Food Ideas 9 Days Easy Satvik Meal Plan
फल और दूध - फोटो : AI

नवरात्रि के 9 दिनों के लिए आसान सात्विक फूड आइडिया

 

 

पहला दिन: फल और दूध

 

 

व्रत की शुरुआत ताजे फल, दूध या दही से कर सकते हैं। नाश्ते में केला और सेब, दोपहर में दही के साथ आलू और रात में हल्का दूध या फल लिया जा सकता है।
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साबूदाना खिचड़ी - फोटो : instagram

दूसरा दिन: साबूदाना खिचड़ी

 

 

साबूदाना खिचड़ी व्रत के लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल है। इसमें मूंगफली और आलू मिलाकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है। साथ में दही भी ले सकते हैं।
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कुट्टू की रोटी - फोटो : AI

तीसरा दिन: कुट्टू की पूड़ी या रोटी

 

 

कुट्टू के आटे की रोटी या चीला बनाएं। इसे आलू की सब्जी और दही के साथ खाने से भोजन अधिक संतोषजनक बन सकता है।
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सामक के चावल - फोटो : AI

चौथा दिन: सामक के चावल

 

 

सामक के चावल की खिचड़ी या पुलाव तैयार करें। इसमें व्रत में अनुमत सब्जियां और मूंगफली डालकर स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है।

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