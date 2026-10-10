Navratri 2026 Vrat Food: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना, आस्था और सात्विक जीवनशैली का प्रतीक है। इन नौ दिनों में बहुत से लोग व्रत रखते हैं और अपने खानपान में बदलाव करते हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि नवरात्रि में व्रत रखने वालों को क्या खाना चाहिए, ताकि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाला भी हो।





अगर आप भी नवरात्रि व्रत के लिए आसान फूड आइडिया तलाश रहे हैं, तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक के चावल जैसे विकल्प अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इन सामग्रियों से कई तरह के स्वादिष्ट सात्विक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों के लिए आसान फूड प्लान, जिसमें नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक के विकल्प शामिल हैं। अगर आप भी नवरात्रि व्रत के लिए आसान फूड आइडिया तलाश रहे हैं, तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक के चावल जैसे विकल्प अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इन सामग्रियों से कई तरह के स्वादिष्ट सात्विक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों के लिए आसान फूड प्लान, जिसमें नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक के विकल्प शामिल हैं।