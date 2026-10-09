1 of 6 बिना गैस मिनटों में बनाएं ऐसा नाश्ता - फोटो : Ai







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Quick Breakfast Ideas: सुबह उठते ही दफ्तर, स्कूल और घर के कामों की भागदौड़ शुरू हो जाती है। ऐसे में कई लोगों के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। कभी समय की कमी तो कभी लंबी कुकिंग की झंझट के कारण लोग नाश्ता छोड़ देते हैं या जल्दबाजी में कुछ भी खाकर घर से निकल जाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है।



कुछ आसान और कम मेहनत वाले ब्रेकफास्ट आइडिया अपनाकर आप अपनी सुबह को ज्यादा आसान बना सकते हैं। खास बात यह है कि इन नाश्तों को तैयार करने के लिए आपको गैस के सामने ज्यादा देर तक खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं 5 ऐसे झटपट ब्रेकफास्ट आइडिया, जिन्हें आप अपनी पसंद और उपलब्ध सामग्री के अनुसार घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं।

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2 of 6 ओट्स - फोटो : AI

ओवरनाइट ओट्स



अगर आप सुबह खाना बनाने का समय बचाना चाहते हैं, तो ओवरनाइट ओट्स एक अच्छा विकल्प है। रात में ओट्स को दूध या दही के साथ मिलाकर फ्रिज में रख दें। सुबह इसमें केला, सेब, मेवे या बीज डालकर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सुबह गैस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

3 of 6 Sandwich - फोटो : Adobe stock

वेजिटेबल सैंडविच



ब्रेकफास्ट में कुछ स्वादिष्ट और हल्का खाना चाहते हैं, तो वेजिटेबल सैंडविच ट्राई करें। ब्रेड के बीच खीरा, टमाटर, उबले आलू और अपनी पसंद की सब्जियां रखें। स्वाद बढ़ाने के लिए हरी चटनी या थोड़ा दही आधारित स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इसे बिना टोस्ट किए भी खा सकते हैं।

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4 of 6 फ्रूट्स कर्ड बाउल - फोटो : AI

दही और फलों का बाउल



दही और फलों का बाउल सुबह के लिए एक आसान विकल्प है। एक कटोरी ताजे दही में केला, सेब, पपीता या मौसमी फल मिलाएं। ऊपर से थोड़े मेवे या बीज डाल सकते हैं। यह नाश्ता कम समय में तैयार हो जाता है और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम व फलों से मिलने वाले पोषक तत्व शामिल हो सकते हैं।

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5 of 6 पीनेट बटर टोस्ट - फोटो : Instagram