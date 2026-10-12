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तृतीय नवरात्रि: मां चंद्रघंटा की पूजा में क्या लगाएं भोग? जानें सामग्री और बनाने का तरीका

Tue, 13 Oct 2026 09:38 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 13 Oct 2026 09:38 AM IST
सार

Navratri Day 3 Prasad Recipe: नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए घर पर बनी खीर एक सरल और स्वादिष्ट प्रसाद विकल्प है। कम सामग्री में तैयार होने वाली यह रेसिपी पूजा और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए उपयुक्त है। श्रद्धा, स्वच्छता और अपनी पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखते हुए मां को भोग अर्पित करें।

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Navratri Day 3 Bhog 2026: Maa Chandraghanta Special Prasad Recipe
मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग नवरात्रि के तीसरे दिन बनाएं - फोटो : AI

Navratri Day 3 Bhog Recipe: नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त मां को श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन और घर पर तैयार किया गया प्रसाद विशेष महत्व रखता है।



अगर आप भी तीसरे दिन के लिए कुछ मीठा और आसानी से बनने वाला भोग तैयार करना चाहते हैं, तो खीर एक अच्छा विकल्प हो सकती है। दूध, चावल, चीनी और इलायची से बनने वाली यह पारंपरिक मिठाई पूजा के प्रसाद के रूप में कई घरों में बनाई जाती है।
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Navratri Day 3 Bhog 2026: Maa Chandraghanta Special Prasad Recipe
मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग - फोटो : Amar ujala

मां चंद्रघंटा को क्या भोग लगाएं?

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के साथ फल, मिठाई, खीर और अन्य सात्विक व्यंजन अर्पित किए जा सकते हैं। मां चंद्रघंटा को साहस, शौर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन देवी को दूध, दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार, मां की आराधना से भक्तों को निर्भयता और मानसिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है।

भोग की परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती है। इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और पूजा विधि के अनुसार प्रसाद चुनें। यहां जानिए घर पर खीर बनाने का आसान तरीका।
Navratri Day 3 Bhog 2026: Maa Chandraghanta Special Prasad Recipe
खीर बनाने के लिए चार जरूरी सामग्री - फोटो : AI

खीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री
 

  • 1 लीटर दूध
  • 1/4 कप चावल
  • 3-4 बड़े चम्मच चीनी, स्वादानुसार
  • 2-3 हरी इलायची
  • 1 बड़ा चम्मच कटे हुए बादाम या काजू, वैकल्पिक
  • थोड़े से किशमिश, वैकल्पिक
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Navratri Day 3 Bhog 2026: Maa Chandraghanta Special Prasad Recipe
milk - फोटो : Adobe stock

खीर बनाने की आसान विधि


स्टेप 1: चावल तैयार करें

चावल को अच्छी तरह धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर अलग रख लें।

स्टेप 2: दूध उबालें

एक भारी तले वाले बर्तन में दूध गर्म करें। उबाल आने पर आंच धीमी कर दें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध बर्तन में लगे नहीं।
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Navratri Day 3 Bhog 2026: Maa Chandraghanta Special Prasad Recipe
खीर बनाने का तरीका - फोटो : iStock

स्टेप 3: चावल डालें

दूध में भीगे हुए चावल डालें। धीमी आंच पर लगभग 25–35 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, जब तक चावल नरम न हो जाएं और खीर गाढ़ी न हो जाए।

स्टेप 4: चीनी और इलायची मिलाएं

अब चीनी और कुटी हुई इलायची डालें। 3–5 मिनट तक पकाएं। चाहें तो ऊपर से कटे हुए मेवे डाल सकते हैं।
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