Navratri Day 3 Bhog Recipe: नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त मां को श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन और घर पर तैयार किया गया प्रसाद विशेष महत्व रखता है।
अगर आप भी तीसरे दिन के लिए कुछ मीठा और आसानी से बनने वाला भोग तैयार करना चाहते हैं, तो खीर एक अच्छा विकल्प हो सकती है। दूध, चावल, चीनी और इलायची से बनने वाली यह पारंपरिक मिठाई पूजा के प्रसाद के रूप में कई घरों में बनाई जाती है।
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मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग
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मां चंद्रघंटा को क्या भोग लगाएं?
नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के साथ फल, मिठाई, खीर और अन्य सात्विक व्यंजन अर्पित किए जा सकते हैं। मां चंद्रघंटा को साहस, शौर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन देवी को दूध, दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार, मां की आराधना से भक्तों को निर्भयता और मानसिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है।
भोग की परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती है। इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और पूजा विधि के अनुसार प्रसाद चुनें। यहां जानिए घर पर खीर बनाने का आसान तरीका।
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खीर बनाने के लिए चार जरूरी सामग्री
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खीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- 1 लीटर दूध
- 1/4 कप चावल
- 3-4 बड़े चम्मच चीनी, स्वादानुसार
- 2-3 हरी इलायची
- 1 बड़ा चम्मच कटे हुए बादाम या काजू, वैकल्पिक
- थोड़े से किशमिश, वैकल्पिक
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खीर बनाने की आसान विधि
स्टेप 1: चावल तैयार करें
चावल को अच्छी तरह धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर अलग रख लें।
स्टेप 2: दूध उबालें
एक भारी तले वाले बर्तन में दूध गर्म करें। उबाल आने पर आंच धीमी कर दें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध बर्तन में लगे नहीं।
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खीर बनाने का तरीका
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स्टेप 3: चावल डालें
दूध में भीगे हुए चावल डालें। धीमी आंच पर लगभग 25–35 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, जब तक चावल नरम न हो जाएं और खीर गाढ़ी न हो जाए।
स्टेप 4: चीनी और इलायची मिलाएं
अब चीनी और कुटी हुई इलायची डालें। 3–5 मिनट तक पकाएं। चाहें तो ऊपर से कटे हुए मेवे डाल सकते हैं।