Navratri Day 3 Bhog Recipe: नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त मां को श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन और घर पर तैयार किया गया प्रसाद विशेष महत्व रखता है।





अगर आप भी तीसरे दिन के लिए कुछ मीठा और आसानी से बनने वाला भोग तैयार करना चाहते हैं, तो खीर एक अच्छा विकल्प हो सकती है। दूध, चावल, चीनी और इलायची से बनने वाली यह पारंपरिक मिठाई पूजा के प्रसाद के रूप में कई घरों में बनाई जाती है।