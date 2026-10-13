fruit recipes for fasting: नवरात्रि या किसी भी धार्मिक व्रत के दौरान अगर आप रोजाना फल खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार फलों से कुछ नया और स्वादिष्ट बनाकर देखें। सेब, केला, अनार, पपीता और अंगूर जैसे फल न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। इनसे बनने वाली फलाहारी डिश आपकी व्रत की थाली को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं फलों से बनने वाली 5 आसान रेसिपी।





इन आसान रेसिपी से व्रत के दौरान खाने में विविधता आएगी। ध्यान रखें कि व्रत के नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए सामग्री चुनते समय अपनी परंपरा का ध्यान रखें।