fruit recipes for fasting: नवरात्रि या किसी भी धार्मिक व्रत के दौरान अगर आप रोजाना फल खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार फलों से कुछ नया और स्वादिष्ट बनाकर देखें। सेब, केला, अनार, पपीता और अंगूर जैसे फल न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। इनसे बनने वाली फलाहारी डिश आपकी व्रत की थाली को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं फलों से बनने वाली 5 आसान रेसिपी।
इन आसान रेसिपी से व्रत के दौरान खाने में विविधता आएगी। ध्यान रखें कि व्रत के नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए सामग्री चुनते समय अपनी परंपरा का ध्यान रखें।
फ्रूट चाट
सेब, केला, अनार और पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लें। सेंधा नमक और व्रत में इस्तेमाल होने वाले मसाले डालकर मिलाएं।
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फ्रूट रायता रेसिपी
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फ्रूट रायता
ताजा और गाढ़े दही में कटे हुए फल मिलाएं। स्वाद के लिए थोड़ी चीनी या शहद डाल सकते हैं। साथ ही सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर और इलायची पाउडर मिला लें। ऊपर से धनिया पत्तों से गार्निश करें।
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बनाना शेक
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बनाना शेक
केले को दूध के साथ ब्लेंड करें। मिठास के लिए शहद या चीनी मिला सकते हैं। हालांकि ये केले की मिठास पहले से होती है, इसलिए शहद या चीनी की मात्रा कम रखें। चाहें तो कुछ बादाम भी मिला सकते हैं।
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स्मूदी कैसे बनाएं
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फ्रूट स्मूदी
पसंदीदा फलों जैसे केला, सेब, अंगूर, पपीता या स्ट्राॅबेरी में एक कप दूध मिलाएं। नारियल पानी या फ्रूट जूस भी मिला सकते हैं। गाढ़ापन के लिए दही मिलाएं। इन सभी चीजों को मिक्सी में हाई स्पीड पर 30 से 60 सेकंड तक पीस लें, जब तक मिश्रण पूरी तरह से चिकना और मलाईदार न हो जाए। गिलास में सर्व करें और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें।