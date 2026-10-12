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किचन हैक्स: चावल में पानी ज्यादा पड़ जाए तो क्या करें? जानें काम के किचन टिप्स

Mon, 12 Oct 2026 01:32 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:32 PM IST
सार

how to remove excess water from rice: चावल में पानी ज्यादा हो जाए तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त पानी निकालना, धीमी आंच पर भाप उड़ाना और चावल को सही तरीके से आराम देना उपयोगी उपाय हो सकते हैं। 

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Rice Me Pani Jyada Ho Jaye To Kya Kare Try These 7 Easy Kitchen Hacks to Fix Watery Rice
चावल चिपचिपा हो जाए तो क्या करना चाहिए - फोटो : AI

विस्तार
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Rice Cooking Tips: कई बार चावल पकाते समय अंदाजा नहीं लग पाता कि कितना पानी डालना चाहिए। नतीजा यह होता है कि चावल जरूरत से ज्यादा गीले, चिपचिपे या नरम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी डिश खराब होने का डर रहता है, खासकर जब घर में मेहमान आने वाले हों या लंच और डिनर की तैयारी चल रही हो। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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अगर चावल में पानी ज्यादा हो गया है, तो कुछ आसान किचन ट्रिक्स की मदद से उनकी अतिरिक्त नमी कम की जा सकती है। हालांकि, सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि चावल अभी पक रहे हैं या पूरी तरह पक चुके हैं। आइए जानते हैं चावल में पानी ज्यादा होने पर क्या करना चाहिए और अगली बार चावल बनाते समय किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
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  • चावल में पानी बचा है तो ढक्कन हटाकर पकाएं

अगर चावल पक चुके हैं, लेकिन बर्तन में पानी बचा हुआ है, तो ढक्कन हटाकर धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं। इससे अतिरिक्त पानी भाप बनकर निकल सकता है। बीच-बीच में चावल की स्थिति देखते रहें, ताकि वे तले में चिपकें नहीं और जरूरत से ज्यादा नरम न हो जाएं।

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  • छलनी की मदद से निकालें अतिरिक्त पानी

अगर चावल उबालने के तरीके से बनाए हैं और उनमें काफी पानी बच गया है, तो उन्हें सावधानी से बड़ी छलनी में निकाल सकते हैं। अतिरिक्त पानी निकल जाने के बाद चावल को कुछ मिनट आराम करने दें। ध्यान रखें कि यह तरीका उन चावलों के लिए बेहतर है जिन्हें उबालकर पानी निकालने के तरीके से पकाया गया हो।

 

  • आंच बंद करके चावल को कुछ देर खुला रखें

अगर चावल पक चुके हैं और उनमें हल्की नमी ज्यादा है, तो आंच बंद करके ढक्कन हटा दें। कुछ देर भाप निकलने दें। इसके बाद कांटे की मदद से चावल को धीरे-धीरे अलग करें। इससे चावल की सतह की अतिरिक्त नमी कम हो सकती है।
 

  • साफ सूती कपड़े का इस्तेमाल करें

अगर चावल लगभग पक चुके हैं, लेकिन भाप के कारण बहुत ज्यादा गीले लग रहे हैं, तो बर्तन के ऊपर साफ, सूखा और पतला सूती कपड़ा रखकर ढक्कन बंद किया जा सकता है। कपड़ा ढक्कन के नीचे अतिरिक्त भाप सोखने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि कपड़ा आंच या गर्म बर्नर के संपर्क में न आए। यह तरीका तभी अपनाएं जब बर्तन की बनावट और ढक्कन इसे सुरक्षित बनाते हों।
 

  • चावल को ज्यादा न चलाएं

चावल में पानी ज्यादा होने पर बार-बार चम्मच चलाने से दाने टूट सकते हैं और चावल अधिक चिपचिपे हो सकते हैं। इसलिए उन्हें धीरे-धीरे संभालें। अगर चावल बहुत ज्यादा गल चुके हैं, तो उन्हें जबरदस्ती अलग करने के बजाय खिचड़ी, दही चावल या किसी दूसरी उपयुक्त डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है।
 

  • अगली बार पानी की मात्रा का रखें ध्यान

चावल में पानी की सही मात्रा चावल की किस्म, भिगोने के समय और पकाने के तरीके पर निर्भर करती है। इसलिए पैकेट पर दिए निर्देशों का पालन करें या अपनी चावल की किस्म के अनुसार पानी का अनुपात तय करें। बासमती चावल को पकाने से पहले भिगोने पर भी पानी की जरूरत बदल सकती है।


 

  • पकने के बाद चावल को आराम दें

चावल पक जाने के बाद उन्हें कुछ मिनट ढककर आराम देने से भाप और नमी समान रूप से फैल सकती है। इसके बाद कांटे से हल्के हाथों से चावल अलग करें। इससे दाने बेहतर तरीके से अलग हो सकते हैं और चावल परोसने में अच्छे लगते हैं।

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