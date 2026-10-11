maa brahmacharini bhog: नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और इनसे बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। इसके अलावा, कई घरों में पंचामृत और ताजे फल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं।





अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले हैं, तो भोग की तैयारी पहले से कर सकते हैं। यहां जानिए मां को कौन-कौन से प्रसाद अर्पित किए जा सकते हैं और घर पर पंचामृत बनाने की आसान रेसिपी क्या है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता और अपने परिवार की परंपरा का पालन करना है।