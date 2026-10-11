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नवरात्रि द्वितीय दिवस: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को क्या चढ़ाएं भोग? जानें प्रिय प्रसाद

Mon, 12 Oct 2026 08:43 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 12 Oct 2026 08:43 AM IST
सार

Navratri Day 2 Bhog: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी से बनी मिठाई, पंचामृत और फल अर्पित किए जा सकते हैं। पंचामृत घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। श्रद्धा और स्वच्छता के साथ पूजा करें और प्रसाद सभी के साथ बांटें।

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Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Bhog Recipe In Hindi
नवरात्रि मिश्री भोग - फोटो : AI

maa brahmacharini bhog: नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और इनसे बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। इसके अलावा, कई घरों में पंचामृत और ताजे फल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं।



अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले हैं, तो भोग की तैयारी पहले से कर सकते हैं। यहां जानिए मां को कौन-कौन से प्रसाद अर्पित किए जा सकते हैं और घर पर पंचामृत बनाने की आसान रेसिपी क्या है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता और अपने परिवार की परंपरा का पालन करना है।
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Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Bhog Recipe In Hindi
NAvratri Day 2 Bhog - फोटो : Amar ujala

मां ब्रह्मचारिणी को कौन-सा भोग चढ़ाएं?

नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी, पेड़ा या अन्य सात्विक मिठाइयां अर्पित की जा सकती हैं। कई भक्त पंचामृत और मौसमी फलों का भोग भी लगाते हैं। धार्मिक परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने घर की पूजा-विधि के अनुसार भोग चुनें।
Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Bhog Recipe In Hindi
पंचामृत कैसे बनाएं - फोटो : इंस्टाग्राम

पंचामृत बनाने की आसान रेसिपी

 

 


सामग्री

  • 1/2 कप दूध
  • 2 बड़े चम्मच दही
  • 1 छोटा चम्मच शहद
  • 1 छोटा चम्मच घी
  • थोड़ी मिश्री या स्वादानुसार चीनी
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Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Bhog Recipe In Hindi
पंचामृत - फोटो : इंस्टाग्राम

मां ब्रह्मचारिणी का भोग बनाने की विधि

सबसे पहले एक साफ कटोरी में दूध और दही मिलाएं। अब इसमें शहद, घी और मिश्री डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पंचामृत तैयार है। इसे पूजा के दौरान स्वच्छ पात्र में अर्पित करें। ताजी सामग्री का इस्तेमाल करें और इसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न रखें।

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Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Bhog Recipe In Hindi
नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग - फोटो : AI

मिश्री का भोग कैसे तैयार करें?

 

 

मिश्री का भोग तैयार करना बेहद आसान है। साफ पूजा की थाली में थोड़ी मिश्री रखें। चाहें तो इसके साथ ताजे फल और घर में बनी सात्विक मिठाई भी रख सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों और अन्य भक्तों में बांटें।

भोग लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

 

 

 

 

प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखें और ताजी सामग्री इस्तेमाल करें। भोग में क्या चढ़ाना है, यह अपनी पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार तय करें। व्रत रखने वाले लोग अपनी खानपान संबंधी जरूरतों के अनुसार प्रसाद ग्रहण करें।

 

 
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