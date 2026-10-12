falahari vrat wale aloo recipe: व्रत के दौरान अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए, जो खाने में स्वादिष्ट हो, पेट भी भरे और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे। अगर आपके घर में आलू हैं, तो आपकी यह परेशानी आसानी से दूर हो सकती है। आलू से कई तरह के फलाहारी व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जिन्हें आप नवरात्रि, एकादशी या अन्य व्रत के दौरान अपनी पसंद के अनुसार तैयार कर सकते हैं। सही मात्रा में तेल और सेंधा नमक का इस्तेमाल करके इन व्यंजनों को अपेक्षाकृत हल्का और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।





इस नवरात्रि व्रत में आप आलू से अलग-अलग 5 तरह की रेसिपीज बना सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आएंगे। इस लिस्ट में फलाहारी आलू चाट, कुरकुरे साबूदाना-आलू टिक्की, दही वाले फलाहारी आलू,कुट्टू के आटे के आलू पकौड़े और आलू कटलेट शामिल है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है।