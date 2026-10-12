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व्रत की हेल्दी रेसिपी: आलू से बनाएं 5 फलाहारी व्यंजन, व्रत में जरूर ट्राई करें ये आसान रेसिपी

Mon, 12 Oct 2026 02:26 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:26 PM IST
सार

Navratri potato recipes for fasting: इस नवरात्रि व्रत में आप आलू से अलग-अलग 5 तरह की रेसिपीज बना सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आएंगे। इस लिस्ट में फलाहारी आलू चाट, कुरकुरे साबूदाना-आलू टिक्की, दही वाले फलाहारी आलू,कुट्टू के आटे के आलू पकौड़े और आलू कटलेट शामिल है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है।

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5 Easy Falahari Potato Recipes For Vrat Ka Khana kaise Banayen During Navratri
फलाहारी व्रत वाले आलू - फोटो : AI

falahari vrat wale aloo recipe: व्रत के दौरान अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए, जो खाने में स्वादिष्ट हो, पेट भी भरे और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे। अगर आपके घर में आलू हैं, तो आपकी यह परेशानी आसानी से दूर हो सकती है। आलू से कई तरह के फलाहारी व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जिन्हें आप नवरात्रि, एकादशी या अन्य व्रत के दौरान अपनी पसंद के अनुसार तैयार कर सकते हैं। सही मात्रा में तेल और सेंधा नमक का इस्तेमाल करके इन व्यंजनों को अपेक्षाकृत हल्का और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।



इस नवरात्रि व्रत में आप आलू से अलग-अलग 5 तरह की रेसिपीज बना सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आएंगे। इस लिस्ट में फलाहारी आलू चाट, कुरकुरे साबूदाना-आलू टिक्की, दही वाले फलाहारी आलू,कुट्टू के आटे के आलू पकौड़े और आलू कटलेट शामिल है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है।
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5 Easy Falahari Potato Recipes For Vrat Ka Khana kaise Banayen During Navratri
आलू कचालू चाट - फोटो : Adobe

फलाहारी आलू चाट

 

 

उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें। इनमें सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाएं। चाहें तो ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें। यह झटपट बनने वाली चाट स्वाद में चटपटी और बनाने में बेहद आसान है।
5 Easy Falahari Potato Recipes For Vrat Ka Khana kaise Banayen During Navratri
साबूदाना-आलू टिक्की - फोटो : Instagram

कुरकुरे साबूदाना-आलू टिक्की

 

 

उबले आलू में भिगोया हुआ साबूदाना, सेंधा नमक, कटी हरी मिर्च और भुनी मूंगफली मिलाएं। छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर थोड़े घी या तेल में सुनहरा होने तक सेंकें। यह व्यंजन नाश्ते के लिए अच्छा विकल्प है।
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5 Easy Falahari Potato Recipes For Vrat Ka Khana kaise Banayen During Navratri
फलाहारी व्रत वाले आलू - फोटो : AI

दही वाले फलाहारी आलू

 

 

उबले आलू के टुकड़ों को थोड़े घी में जीरा और व्रत में अनुमत मसालों के साथ हल्का भूनें। आंच बंद करके थोड़ा ठंडा होने दें और फेंटा हुआ ताजा दही मिलाएं। सेंधा नमक और भुना जीरा डालकर परोसें। दही डालने से पहले आलू को बहुत गर्म न रखें।
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फलाहारी व्रत वाले आलू - फोटो : AI

कुट्टू के आटे के आलू पकौड़े

 

 

उबले आलू के टुकड़ों को कुट्टू के आटे, सेंधा नमक और पानी से तैयार घोल में लपेटें। इन्हें एयर फ्रायर में या कम तेल में तवे पर पकाकर भी तैयार किया जा सकता है। पारंपरिक पकौड़ों की तुलना में कम तेल वाला तरीका हल्का विकल्प हो सकता है।
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