Falahari Sabudana Recipes: नवरात्रि हो या कोई दूसरा व्रत, साबूदाना ज्यादातर घरों में खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबूदाना से कई ऐसी स्वादिष्ट फलाहारी डिश भी बनाई जा सकती हैं, जो आपके व्रत के मेन्यू को खास बना देंगी? अगर आप हर बार एक ही तरह की साबूदाना खिचड़ी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। साबूदाना से बनने वाली ये पांच रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान हैं।