Falahari Sabudana Recipes: नवरात्रि हो या कोई दूसरा व्रत, साबूदाना ज्यादातर घरों में खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबूदाना से कई ऐसी स्वादिष्ट फलाहारी डिश भी बनाई जा सकती हैं, जो आपके व्रत के मेन्यू को खास बना देंगी? अगर आप हर बार एक ही तरह की साबूदाना खिचड़ी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। साबूदाना से बनने वाली ये पांच रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान हैं।
साबूदाना रेसिपीज: साबूदाना से सिर्फ खिचड़ी नहीं, बनाएं ये 5 चटपटी फलाहारी डिश
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 11 Oct 2026 02:17 PM IST
सार
Sabudana Recipes: साबूदाना से सिर्फ खिचड़ी ही नहीं, बनाएं वड़ा, खीर, टिक्की, थालीपीठ और नमकीन। जानें व्रत के लिए 5 आसान और स्वादिष्ट फलाहारी रेसिपी।
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