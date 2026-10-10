Navratri Day 1 Prasad: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त माता रानी को श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप भी नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के लिए घर पर प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो फल, दूध, मिठाई और हलवे जैसे सात्विक विकल्प चुन सकते हैं।





कई परिवारों में मां को सफेद रंग की मिठाई या दूध से बनी चीजें अर्पित करने की परंपरा भी है। हालांकि, भोग की परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती हैं। इस लेख में जानिए मां शैलपुत्री की पूजा के लिए आसान भोग विकल्प और घर पर सूजी का हलवा बनाने की सरल रेसिपी। इसे सामान्य रसोई सामग्री से तैयार किया जा सकता है और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है।