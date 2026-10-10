Navratri Day 1 Prasad: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त माता रानी को श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप भी नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के लिए घर पर प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो फल, दूध, मिठाई और हलवे जैसे सात्विक विकल्प चुन सकते हैं।
कई परिवारों में मां को सफेद रंग की मिठाई या दूध से बनी चीजें अर्पित करने की परंपरा भी है। हालांकि, भोग की परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती हैं। इस लेख में जानिए मां शैलपुत्री की पूजा के लिए आसान भोग विकल्प और घर पर सूजी का हलवा बनाने की सरल रेसिपी। इसे सामान्य रसोई सामग्री से तैयार किया जा सकता है और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है।
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शैलपुत्री माता
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मां शैलपुत्री को क्या भोग लगाएं?
नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को श्रद्धा के साथ फल, दूध, मिश्री, सफेद मिठाई या घर में तैयार सात्विक प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। कुछ परंपराओं में गाय के घी का विशेष महत्व बताया जाता है। अपनी पारिवारिक परंपरा और पूजा-विधि के अनुसार भोग चुनें।
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halwa recipe
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मां शैलपुत्री के लिए सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी
सामग्री
- 1 कप सूजी
- आधा कप घी
- आधा से तीन-चौथाई कप चीनी
- 3 कप पानी
- 4-5 कटे हुए बादाम या काजू (वैकल्पिक)
- थोड़ी इलायची पाउडर (वैकल्पिक)
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हलवा बनाने की विधि
स्टेप 1: सबसे पहले एक कड़ाही में घी गर्म करें। इसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनें।
स्टेप 2: दूसरी तरफ पानी गर्म कर लें। भुनी हुई सूजी में धीरे-धीरे गर्म पानी डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गांठें न बनें। गर्म पानी डालते समय छींटों से सावधान रहें।
स्टेप 3: सूजी के फूलने और मिश्रण के गाढ़ा होने पर चीनी डालें। धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं।
स्टेप 4: अब चाहें तो इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें। हलवा अच्छी तरह तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दें।
स्टेप 5: हलवे को साफ भोग की कटोरी में निकालें और पूजा के समय मां शैलपुत्री को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें।
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cooking
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भोग बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- प्रसाद बनाने से पहले रसोई और बर्तनों को साफ रखें।
- अपनी पूजा-परंपरा के अनुसार सात्विक सामग्री का इस्तेमाल करें।
- भोग अर्पित करने से पहले भोजन को साफ और ढककर रखें।
- व्रत रखने वाले लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार सामग्री चुनें।
- सूजी अनाज से बनती है, इसलिए निर्जला या अनाज-रहित व्रत रखने वाले इसके बजाय फल, दूध या अनुमत सामग्री का भोग चुन सकते हैं।