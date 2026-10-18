Maa Siddhidatri Bhog Recipe: शारदीय नवरात्रि का नौवां दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन भक्त माता रानी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि, ज्ञान, आरोग्य तथा मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं।

यही वजह है कि नवरात्रि की महानवमी पर माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन, हवन और विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा भी निभाई जाती है।

मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, चना और नारियल का भोग प्रिय है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन के समय भी हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद तैयार किया जाता है। भक्त श्रद्धापूर्वक माता को भोग लगाकर कन्याओं को प्रसाद खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।



मां सिद्धिदात्री की आराधना से जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने की मान्यता है। अगर आप भी महानवमी पर मां दुर्गा के इस दिव्य स्वरूप को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूजा के साथ उनके लिए सात्विक भोग तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री का प्रिय भोग, उसे बनाने का आसान तरीका और इस दिन की पूजा से जुड़ी खास बातें।