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कृष्ण जन्माष्टमी 2026: जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं? झटपट बनाएं ये फलाहारी डिश

Wed, 02 Sep 2026 12:11 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 02 Sep 2026 12:11 PM IST
सार

Janmashtami Vrat Recipe: व्रत की फलाहारी रेसिपी को अपनी पसंद और व्रत के नियमों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के लिए आसान फलाहारी खाना बनाने की सरल विधि।

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Janmashtami Vrat Recipe: Make This Easy Falahari Food at Home
जन्माष्टमी व्रत का फलाहारी खाना - फोटो : AI

विस्तार
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Janmashtami 2026 Falahari Recipe: जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं। व्रत के दौरान सामान्य अनाज और कई खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, ऐसे में फलाहारी व्यंजन सबसे बेहतर विकल्प माने जाते हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी व्रत के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आसानी से तैयार हो जाए, तो यह रेसिपी आपके लिए उपयोगी हो सकती है।

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सामग्री

फलाहारी खाना तैयार करने के लिए आमतौर पर साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, आलू, मूंगफली, दही और कुछ फलों जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे कम समय में कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि रेसिपी को अपनी पसंद और व्रत के नियमों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के लिए आसान फलाहारी खाना बनाने की सरल विधि।
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फलाहारी खाना बनाने की आसान विधि

स्टेप 1- सबसे पहले आवश्यक सामग्री तैयार कर लें। आप अपनी पसंद के अनुसार साबूदाना, उबले आलू, मूंगफली, सेंधा नमक, हरी मिर्च, नींबू और थोड़ा घी या तेल ले सकते हैं।
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स्टेप 2- अगर साबूदाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह धोकर कुछ घंटे पानी में भिगो दें।
स्टेप 3- इसके बाद पानी निकालकर साबूदाने को अच्छी तरह छान लें।
स्टेप 4- अब एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें मूंगफली डालकर हल्का भून लें।
स्टेप 5- इसके बाद हरी मिर्च और उबले हुए आलू डालकर कुछ मिनट पकाएं।
स्टेप 6- अब इसमें भीगा हुआ साबूदाना और सेंधा नमक डालें।
स्टेप 7- सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट पकाएं।
स्टेप 8- साबूदाना पारदर्शी होने लगे तो गैस बंद कर दें।
स्टेप 9- ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डाल सकते हैं।

तैयार है स्वादिष्ट और आसान फलाहारी खाना।

नोट: व्रत के नियम परिवार और परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए सामग्री चुनते समय अपने व्रत के नियमों का ध्यान रखें।

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