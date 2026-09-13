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हरतालिका तीज 2026: पहली बार रख रही तीज का व्रत तो रखें इन बातों का ध्यान

Sun, 13 Sep 2026 02:58 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 13 Sep 2026 02:58 PM IST
सार

What to Do And What Not to do in Hartalika Teej Vrat: अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखना रही हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। 

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hartalika teej vrat rules in hindi remember these things if you keep first hartalika teej vrat
हरतालिका तीज 2026 - फोटो : AI
What to Do And What Not to do in Hartalika Teej Vrat: हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं, अविवाहित युवतियां भी मनचाहे जीवनसाथी की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। 


अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं, तो उत्साह के साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। इस व्रत में पूजा-पाठ और नियमों का विशेष महत्व माना जाता है। 

 पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ व्रत पूरा करें। आइए जानते हैं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

पहली बार व्रत रखने से पहले क्या करें?

 हरतालिका तीज की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, बेलपत्र, फल, फूल, धूप, दीप, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री पहले से जुटा लें। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर संकल्प लें और पूजा स्थल को साफ रखें।

इन बातों का रखें ध्यान
  • व्रत के नियम और पूजा विधि की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें
  • पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान श्रद्धा से करें
  • पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें, ताकि व्रत के दिन परेशानी न हो
  • पूरे दिन सकारात्मक रहें और मन को शांत रखने की कोशिश करें
  • अगर निर्जला व्रत रख रही हैं तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान जरूर रखें

 किन चीजों से बचना चाहिए?

 व्रत के दौरान अनावश्यक तनाव लेने और क्रोध करने से बचें। पूजा के समय जल्दबाजी न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने वाली महिलाओं को सात्विक विचारों के साथ दिन बिताने की सलाह दी जाती है। हालांकि, व्रत के नियम अलग-अलग परिवारों और परंपराओं में अलग हो सकते हैं।

 सेहत का भी रखें ध्यान

 पहली बार निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक पानी और भोजन न लेने से कमजोरी या चक्कर जैसी परेशानी हो सकती है। अगर किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है या डॉक्टर ने उपवास से बचने की सलाह दी है, तो धार्मिक परंपरा के साथ अपनी सेहत को प्राथमिकता देना बेहतर है।
 



 
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