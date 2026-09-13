जानना जरूरी: 20-30 की उम्र वालों में भी हो रहा है हार्ट अटैक, जानिए दिल की दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें

1 of 4 हार्ट अटैक की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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हृदय रोग और हार्ट अटैक को कुछ दशकों पहले तक बुजुर्गों की बीमारी के रूप में जाना जाता था, हालांकि जिस तरह से हमारी खान-पान और दिनचर्या गड़बड़ होती जा रही है इसने कम उम्र के लोगों में भी इसका खतरा काफी बढ़ा दिया है। हाल की कई घटनाओं में आपने भी 30 से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से मौत की खबरें जरूर सुनी-देखी होंगी।



भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के विशेषज्ञों की रिपोर्ट में युवाओं में हृदय संबंधी बीमारियों के बढ़ते जोखिमों को लेकर अलर्ट किया गया है। धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के साथ मोटापा और शारीरिक गतिविधियो की कमी ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है।



अब सवाल ये है कि जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इससे बचाव कैसे किया जाए और किसी को हार्ट अटैक हो तो तुरंत क्या तरीके अपनाकर उसकी जान बचाई जाए?

2 of 4 हृदय रोग और हार्ट अटैक का खतरा - फोटो : Freepik.com

हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं, हार्ट अटैक के ज्यादातर मामलों में सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि अक्सर लोग इसके लक्षणों पर समय रहते ध्यान ही नहीं देते। सीने में दर्द या सांस फूलने जैसे संकेतों को गैस या थकान समझकर टाल देते हैं। हार्ट अटैक में सीने में दबाव या जकड़न के साथ दर्द हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ तक जा सकता है। कुछ लोगों में सांस फूलना, मितली या असामान्य कमजोरी भी हो सकती है। इसलिए इस तरह की किसी भी दिक्कत को अनदेखा नहीं करना चाहिए।



हार्ट अटैक में शुरुआती समय बहुत कीमती होता है, लक्षणों को पहचानकर समय रहते इलाज से जान बचाई जा सकती है।

3 of 4 हार्ट अटैक की स्थिति - फोटो : Adobe stock photos

कौन से लक्षण दिखें तो तुरंत सावधान हो जाएं?



हार्ट अटैक की स्थिति में सीने में दर्द, दबाव, भारीपन या जकड़न होना सबसे आम संकेत है। यह दर्द कुछ मिनट तक रह सकता है या आता-जाता रह सकता है।

कुछ लोगों में सीने का दर्द हाथों, कंधे, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट के ऊपरी हिस्से तक फैल सकता है।

हार्ट अटैक के कारण सांस फूलने, ठंडा पसीना आने, मितली-चक्कर या अचानक कमजोरी भी हो सकती है।हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते।

ऐसे लक्षणों में खुद से इलाज करना या फिर इन्हें इग्नोर करना मुसीबतों को बढ़ा सकता है।

अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि किस किस तरह से महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, इस पर भी सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।

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4 of 4 सीपीआर देने से बच सकती है जान - फोटो : Adobe Stock