हेल्थ की बात: ऑफिस में काम करते-करते खाते रहते हैं चिप्स-बिस्किट? जानिए इस आदत का सेहत पर क्या होता है असर

1 of 5 ऑफिस में खाते रहने की आदत - फोटो : Amarujala.com/AI







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ऑफिस में काम करते-करते बिस्किट-चिप्स या नमकीन खाते रहने की आदत बहुत आम सी है। पर क्या ये आम सी लगनी वाली आदत सेहत के लिए ठीक है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए खान-पान पर ध्यान देते रहना जरूरी है। हम क्या खाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमें क्या चीजें नहीं खानी चाहिए?



ऑफिस में काम करते-करते बिस्किट-चाय या मुट्ठीभर नमकीन खाने से आपका अनावश्यक कैलोरी इंटेक बढ़ सकता है। परेशानी तब बढ़ सकती है जब बिना भूख के आदतन या लगातार डेस्क पर बैठे-बैठे कुछ खाते रहना रोज का हिस्सा बन जाए।



बार-बार स्नैकिंग का असर केवल कैलोरी पर नहीं पड़ता। अगर आप बार-बार मीठे, मैदा वाले या ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खाते रहते हैं तो ये शरीर में अतिरिक्त नमक-चीनी की मात्रा को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। ये छोटी सी लगने वाली आदत आगे चलक आपमें डायबिटीज, मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है।

2 of 5 ऑफिस में खाते रहने की आदत - फोटो : Freepik.com

अगर आप दिन में बार-बार स्नैक लेते रहते हैं भले ही इसकी मात्रा कम ही क्यों हो, तो इससे कैलोरी इंटेक का हिसाब बिगड़ सकता है। बिस्किट, नमकीन, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड स्नैक्स कम मात्रा में भी काफी कैलोरी वाले हो सकते हैं। अगर शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है, अगर आप उससे ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाते रहते हैं तो इससे वजन बढ़ सकता है।



चूंकि ऑफिस के समय में हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं जिससे ये अतिरिक्त कैलोरी बर्न नहीं हो पाती और शरीर में फैट के रूप में जमा होती जाती है।

3 of 5 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

शुगर लेवल पर असर



काम के बीच हर थोड़ी देर में कुछ खाते रहने से शरीर को लगातार अतिरिक्त कैलोरी मिल रही होती है।

खासकर बिस्किट, नमकीन, चिप्स, मिठाई, चाय के साथ स्नैक्सलेने पर ब्लड शुगर बार-बार बढ़ सकता है।

हर स्नैक के बाद इंसुलिन हार्मोन सक्रिय होता है, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। यदि यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहे और शारीरिक गतिविधि कम हो, तो शरीर पर अतिरिक्त मेटाबॉलिक दबाव पड़ सकता है।

डायबिटीज या प्री-डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह आदत बहुत नुकसानदायक हो सकती है।

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4 of 5 आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

पाचन पर भी हो सकता है असर



लगातार कुछ न कुछ खाते रहने से शरीर के सामान्य भोजन और पाचन चक्र में भी बदलाव आ सकता है। जब भोजन के बाद थोड़े अंतराल पर फिर स्नैक लिया जाता है, तो पेट और पाचन तंत्र को बार-बार भोजन को प्रोसेस करना पड़ता है। इससे कुछ लोगों को पेट भारी रहने, गैस, एसिडिटी या असहजता जैसी शिकायत हो सकती है।



लगातार स्नैकिंग के कारण कई बार आपको लंच-डिनर के समय भूख कम महसूस हो सकती। पौष्टिक भोजन न कर पाने के कारण लंबे समय में आपको विटामिन्स और पोषक तत्वों की कमी का भी खतरा हो सकता है।

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5 of 5 चिप्स खाने से क्या नुकसान हैं - फोटो : Freepik.com