सेहत की बात: चोट लगने के कितने घंटे में लगवाएं टिटनेस का इंजेक्शन? एक टीका कितने साल तक देता है सुरक्षा

1 of 4 टिटनेस का इंजेक्शन - फोटो : Amarujala.com/AI







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अगर आपको किसी लोहे वाली चीज से चोट लग जाए, कहीं कट जाए तो सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी जाती है। ये आपको उस गंभीर और जानलेवा बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने में मदद करती है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है।



गौरतलब है कि टिटनेस एक गंभीर संक्रमण है, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये मिट्टी, धूल और जंग लगी चीजों में पाए जाते हैं। त्वचा पर गहरे घाव, कट, या नुकीली चीज चुभने से यह शरीर में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि चोट लगने के बाद तुरंत इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी जाती है।



पर क्या हर बार चोट के बाद ये इंजेक्शन लगवाना जरूरी है? एक बार लगा टीका कितने दिनों तक असर करता है और चोट लगने के बाद और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आइए इसका जवाब जान लेते हैं।

2 of 4 टिटनेस का इंजेक्शन - फोटो : Freepik.com

बच्चों को दिए जाते हैं टीके



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, वैसे तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के दौरान डीपीटी की खुराक दी जाती है।

डीपीटी का मतलब- डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस की वैक्सीन से है।

प्राथमिक टीकाकरण लेने वाले बच्चों में टिटनेस से सुरक्षा आमतौर पर लंबे समय तक रहती है।

लेकिन अगर आपको लोहे वाली चीज से या फिर ऐसी चोट लग जाए जिससे टिटनेस का खतरा हो सकता है तो फिर से वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जाती है।

3 of 4 टिटनेस का टीका - फोटो : Freepik.com

चोट लगने पर टीका जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपको चोट लग गई है और गहरा घाव हो गया है तो डॉक्टर एहतियातन टिटनेस का टीका लगवाने की सलाह देते हैं।

अगर आपको चोट किसी गंदी या मिट्टी-जंग लगी चीज से लगी है और पिछला टिटनेस टीका 5 साल या उससे अधिक पहले लगा था, तो बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है।

चोट लगने के 24-48 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके ये टीका ले लेना चाहिए ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके।

साफ और मामूली घाव में आमतौर पर 10 साल का अंतर देखा जाता है।

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जिन बच्चों का टीकाकरण पूरा हुआ है उनमें सुरक्षा लंबे समय तक रहती है, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर समय के साथ कम हो सकता है, इसलिए नियमित 10 साल पर बूस्टर डोज की सलाह दी जाती है। अगर टीकाकरण अधूरा है या आखिरी बार कब लगा था ये पता नहीं है तो चोट लगने पर तुरंत इंजेक्शन लगवाने की सलाह दे सकते हैं।

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4 of 4 घाव होने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock