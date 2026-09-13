कल है गणेश चतुर्थी, बप्पा का दरबार सजाने का नहीं बचा समय? ये डेकोरेशन आइडिया आएंगे आपके काम

1 of 6 रातभर में इन आसान तरीकों से सजाएं बप्पा का दरबार - फोटो : AI







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Ganesh Pandal Decoration Ideas: कल गणपति बप्पा घर-घर विराजने वाले हैं और इसके साथ ही उनके स्वागत की तैयारियां भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। अगर आपने भी गणपति की स्थापना की तैयारी कर ली है, लेकिन पंडाल और पूजा स्थल की सजावट अभी बाकी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।



सिर्फ एक रात में भी आप बप्पा के लिए खूबसूरत और आकर्षक डेकोरेशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में मौजूद चीजों से शानदार पंडाल तैयार किया जा सकता है।



अगर आपका बजट कम है और समय भी ज्यादा नहीं बचा है, तो ये आसान DIY आइडिया आपके काफी काम आएंगे। आइए जानते हैं ऐसे डेकोरेशन आइडिया, जिन्हें आप गणपति स्थापना से पहले रातभर में आसानी से तैयार कर सकते हैं।



कल गणपति बप्पा घर-घर विराजने वाले हैं और इसके साथ ही उनके स्वागत की तैयारियां भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। अगर आपने भी गणपति की स्थापना की तैयारी कर ली है, लेकिन पंडाल और पूजा स्थल की सजावट अभी बाकी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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फूलों से सजाएं पंडाल



गेंदे, गुलाब और दूसरे रंग-बिरंगे फूलों की मदद से पंडाल को पारंपरिक और आकर्षक लुक दिया जा सकता है। फूलों की लड़ियां बनाकर पंडाल की छत, प्रवेश द्वार और गणपति की चौकी के आसपास सजाएं। चाहें तो फूलों के साथ पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।





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रंगीन कपड़ों से बनाएं बैकड्रॉप



अलग-अलग रंग के कपड़ों की मदद से बप्पा के पीछे सुंदर बैकड्रॉप तैयार किया जा सकता है। लाल, पीला, नारंगी या गुलाबी रंग त्योहार के माहौल के साथ अच्छे लगते हैं। कपड़े में हल्की लाइट लगाकर इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है।





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पेपर से बनाएं क्रिएटिव डेकोरेशन



कलर पेपर, कार्डबोर्ड और क्राफ्ट पेपर से फूल, झालर, मोर, पत्तियां और दूसरे सजावटी आइटम बनाए जा सकते हैं। यह तरीका कम बजट में पंडाल को अलग और क्रिएटिव लुक देने के लिए अच्छा है। बच्चों को भी इस सजावट में शामिल किया जा सकता है।





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