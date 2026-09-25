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कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज? जानें किनसे रहें सावधान

Fri, 25 Sep 2026 02:10 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 02:10 PM IST
सार

World Rabies Day 2026: विश्व रेबीज दिवस पर हम आपको बताएंगे कि कुत्ते के अलावा किन-किन जानवरों के रेबीज फैल सकता है। इस जानकारी की वजह से आप खुद को रेबीज से बचा सकते हैं। 

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कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज? - फोटो : AI
 World Rabies Day 2026:  रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित जानवर की लार के संपर्क में आने से फैल सकती है। आमतौर पर इसका संक्रमण काटने से होता है, लेकिन खरोंच या लार के खुले घाव, आंख, नाक या मुंह जैसे हिस्सों के संपर्क में आने पर भी जोखिम हो सकता है। कुत्ते रेबीज संक्रमण का एक प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन कई अन्य जानवर भी जोखिम का कारण बन सकते हैं। 


विश्व रेबीज दिवस के मौके पर आइए जानते हैं कि किन जानवरों से सावधान रहने की जरूरत है और किसी संदिग्ध जानवर के काटने या खरोंचने पर तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। सही समय पर चिकित्सा सहायता लेना रेबीज से बचाव में बेहद महत्वपूर्ण है।
 
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कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज? - फोटो : एक्स
 कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज?

 रेबीज संक्रमित स्तनधारी जानवरों से फैल सकता है। हालांकि, हर जानवर के काटने का मतलब रेबीज होना नहीं है। जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि जानवर संक्रमित था या नहीं और संपर्क किस तरह हुआ।

बिल्ली

संक्रमित बिल्ली के काटने या खरोंचने से रेबीज का जोखिम हो सकता है। अगर बिल्ली का व्यवहार असामान्य नजर आए या वह बिना वजह आक्रामक हो जाए, तो उससे दूरी बनाए रखना बेहतर है।

 
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कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज?
बंदर

बंदर के काटने और खरोंचने को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बंदर की लार के संपर्क से भी संक्रमण का जोखिम हो सकता है, इसलिए ऐसे मामले में तुरंत चिकित्सा सलाह लेना जरूरी है।

 
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कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज? - फोटो : Adobe Stock Photos
चमगादड़

 चमगादड़ रेबीज का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इनके काटने के निशान बहुत छोटे होने के कारण कई बार आसानी से दिखाई भी नहीं देते। इसलिए चमगादड़ के सीधे संपर्क को गंभीरता से लेना चाहिए।

 
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कुत्ते के अलावा किन जानवरों से फैल सकता है रेबीज? - फोटो : Adobe Stock
 नेवला और अन्य छोटे स्तनधारी

कुछ क्षेत्रों में अन्य स्तनधारी जानवर भी रेबीज संक्रमण का स्रोत बन सकते हैं। किसी जंगली या संदिग्ध जानवर के काटने पर खुद से इलाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
 
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