विश्व फेफड़ा दिवस 2026: ये संकेत दिखें तो समझ लें फेफड़े धीरे-धीरे हो रहे खराब!

1 of 5 फेफड़ों को नुकसान पहुंचने पर शरीर देता है ये संकेत - फोटो : AI







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World Lung Day 2026: फेफड़े हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन प्रदूषण, धूम्रपान, धूल-धुएं और कुछ बीमारियों के कारण समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। कई बार फेफड़ों से जुड़ी समस्या के शुरुआती संकेत सामान्य लगते हैं और लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।



विश्व फेफड़ा दिवस 2026 के मौके पर फेफड़ों की सेहत को लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसी के चले हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपके फेफड़े खराब तो नहीं हैं।



फेफड़े हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन प्रदूषण, धूम्रपान, धूल-धुएं और कुछ बीमारियों के कारण समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। कई बार फेफड़ों से जुड़ी समस्या के शुरुआती संकेत सामान्य लगते हैं और लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

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फेफड़े खराब होने के संकेत क्या हो सकते हैं?



लगातार खांसी



अगर खांसी कई हफ्तों तक बनी रहती है या इलाज के बाद भी बार-बार वापस आती है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार खांसी के पीछे संक्रमण, एलर्जी, अस्थमा या फेफड़ों से जुड़ी अन्य समस्या हो सकती है।



सांस फूलना



सामान्य चलने, सीढ़ियां चढ़ने या रोजमर्रा के काम करने के दौरान पहले की तुलना में जल्दी सांस फूलना फेफड़ों की कार्यक्षमता में बदलाव का संकेत हो सकता है। अगर सांस फूलने की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।





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सीने में जकड़न या दर्द



सांस लेते समय सीने में जकड़न, भारीपन या दर्द महसूस होना कई कारणों से हो सकता है। अगर यह समस्या बार-बार होती है या सांस लेने के साथ बढ़ती है, तो चिकित्सकीय जांच कराना बेहतर है।



सांस लेते समय सीटी की आवाज



सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज को घरघराहट कहा जाता है। यह वायुमार्ग के संकुचित होने या सूजन जैसी स्थितियों में दिखाई दे सकती है। बार-बार ऐसा होने पर इसकी वजह की जांच जरूरी है।





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बार-बार श्वसन संक्रमण



अगर व्यक्ति को बार-बार ब्रोंकाइटिस, निमोनिया होते हैं, तो फेफड़ों और श्वसन तंत्र की जांच की जरूरत पड़ सकती है। लगातार संक्रमण के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं।



असामान्य थकान



बिना ज्यादा मेहनत किए लगातार थकान महसूस होना भी ध्यान देने योग्य है। कुछ फेफड़ों की बीमारियों में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो सकती है, हालांकि थकान के कई अन्य कारण भी होते हैं।





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