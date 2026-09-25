छाछ को बनाएं और भी हेल्दी, इन 5 चीजों को मिलाकर पीने से मिल सकता है डबल फायदा

1 of 7 छाछ में ये चीजें मिलाकर पिएं? - फोटो : AI







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Healthy Buttermilk: गर्मी हो या खाने के साथ कुछ हल्का और पचने वाला पीने का मन, छाछ भारतीय घरों में पसंद किया जाने वाला पारंपरिक पेय है। सादा छाछ अपने आप में हल्का और ताजगी देने वाला विकल्प माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य मसाले और सामग्री मिलाकर इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।



कुछ लोग पाचन से जुड़ी परेशानी या भारी भोजन के बाद भी छाछ का सेवन करते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह की छाछ या उसमें मिलाई जाने वाली सामग्री समान रूप से उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है या डॉक्टर ने नमक या किसी अन्य चीज के सेवन को सीमित करने की सलाह दी है, तो सावधानी जरूरी है। आइए जानते हैं छाछ में क्या मिलाया जा सकता है और इसे पीने का सही तरीका क्या है।

गर्मी हो या खाने के साथ कुछ हल्का और पचने वाला पीने का मन, छाछ भारतीय घरों में पसंद किया जाने वाला पारंपरिक पेय है। सादा छाछ अपने आप में हल्का और ताजगी देने वाला विकल्प माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य मसाले और सामग्री मिलाकर इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।

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भुना जीरा



छाछ में भुना हुआ जीरा पाउडर डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। जीरे का इस्तेमाल भारतीय खानपान में लंबे समय से किया जाता है। भोजन के बाद जीरा वाली छाछ लेना कई लोगों को हल्का और आरामदायक लगता है। जीरे में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं में भूमिका निभा सकते हैं।





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पुदीना



ताजा पुदीने की पत्तियां छाछ को फ्रेश स्वाद देती हैं। गर्म मौसम में पुदीना डालकर बनाई गई छाछ एक ताजगी देने वाला पेय हो सकती है। पुदीने में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड इसे सुगंधित बनाते हैं और कुछ लोगों को इसके सेवन के बाद पेट हल्का महसूस हो सकता है।





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धनिया



बारीक कटा हुआ हरा धनिया छाछ में मिलाने से इसका स्वाद और खुशबू बेहतर हो जाती है। आप इसमें धनिया के साथ थोड़ा भुना जीरा भी डाल सकते हैं। धनिया में विटामिन और कई तरह के पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।





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