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छाछ को बनाएं और भी हेल्दी, इन 5 चीजों को मिलाकर पीने से मिल सकता है डबल फायदा

Fri, 25 Sep 2026 10:40 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 10:40 AM IST
सार

Healthy Buttermilk: अगर आप छाछ पीने के शौकीन हैं तो पहले जान लें छाछ में क्या मिलाना आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आइए इस लेख में  आपको जानकारी देते हैं। 

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buttermilk health benefits in hindi how to make healthy chaas at home
छाछ में ये चीजें मिलाकर पिएं? - फोटो : AI
 Healthy Buttermilk: गर्मी हो या खाने के साथ कुछ हल्का और पचने वाला पीने का मन, छाछ भारतीय घरों में पसंद किया जाने वाला पारंपरिक पेय है। सादा छाछ अपने आप में हल्का और ताजगी देने वाला विकल्प माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य मसाले और सामग्री मिलाकर इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।


कुछ लोग पाचन से जुड़ी परेशानी या भारी भोजन के बाद भी छाछ का सेवन करते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह की छाछ या उसमें मिलाई जाने वाली सामग्री समान रूप से उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है या डॉक्टर ने नमक या किसी अन्य चीज के सेवन को सीमित करने की सलाह दी है, तो सावधानी जरूरी है। आइए जानते हैं छाछ में क्या मिलाया जा सकता है और इसे पीने का सही तरीका क्या है।
 
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छाछ में ये चीजें मिलाकर पिएं? - फोटो : Freepik.com
भुना जीरा

 छाछ में भुना हुआ जीरा पाउडर डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। जीरे का इस्तेमाल भारतीय खानपान में लंबे समय से किया जाता है। भोजन के बाद जीरा वाली छाछ लेना कई लोगों को हल्का और आरामदायक लगता है। जीरे में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं में भूमिका निभा सकते हैं।

 
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छाछ में ये चीजें मिलाकर पिएं? - फोटो : freepik
पुदीना

 ताजा पुदीने की पत्तियां छाछ को फ्रेश स्वाद देती हैं। गर्म मौसम में पुदीना डालकर बनाई गई छाछ एक ताजगी देने वाला पेय हो सकती है। पुदीने में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड इसे सुगंधित बनाते हैं और कुछ लोगों को इसके सेवन के बाद पेट हल्का महसूस हो सकता है।

 
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छाछ में ये चीजें मिलाकर पिएं? - फोटो : Freepik.com
धनिया

 बारीक कटा हुआ हरा धनिया छाछ में मिलाने से इसका स्वाद और खुशबू बेहतर हो जाती है। आप इसमें धनिया के साथ थोड़ा भुना जीरा भी डाल सकते हैं। धनिया में विटामिन और कई तरह के पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

 
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छाछ में ये चीजें मिलाकर पिएं? - फोटो : Adobe stock
काला नमक

 स्वाद बढ़ाने के लिए छाछ में थोड़ी मात्रा में काला नमक मिलाया जा सकता है। यह मसालेदार छाछ का स्वाद बेहतर करता है और इसमें मौजूद सोडियम शरीर के लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा है। हालांकि, ज्यादा नमक का सेवन उचित नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या नमक कम लेने की सलाह दी गई है।
 
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