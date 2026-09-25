फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   does low fat diet good for health and not in hindi low fat diet ke fayde aur nuksan

लो-फैट डाइट सेहत के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक? जानें क्या हर किसी के लिए ये सही है

Fri, 25 Sep 2026 11:03 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 11:03 AM IST
सार

 Low Fat Diet Healthy or Not: कई बड़े सिलेब्स लो फैट डाइट को फॉलो करते हैं। क्या ये हर किसी के लिए सही है? आइए इस लेख में जनते हैं डिटेल में।

विज्ञापन
does low fat diet good for health and not in hindi low fat diet ke fayde aur nuksan
लो-फैट डाइट कितनी हेल्दी मानी जाती है? - फोटो : AI
 Low Fat Diet Healthy or Not:  लो फैट डाइट आजकल वजन कम करने और फिट रहने के लिए काफी लोकप्रिय है। कई लोग मानते हैं कि खाने में फैट की मात्रा कम करने से वजन नियंत्रित रखने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या कम फैट वाली डाइट हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है? आज हम इसी बारे में जानकारी देंगे। 


ये समझने की जरूरत है कि शरीर के सामान्य कामकाज के लिए कुछ मात्रा में फैट जरूरी होता है। फैट शरीर को ऊर्जा देने के साथ कुछ जरूरी विटामिन के अवशोषण में भी मदद करता है। इसलिए डाइट से फैट को पूरी तरह हटाने के बजाय यह समझना ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरह का फैट और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ऐसे में लो फैट डाइट शुरू करने से पहले इसके फायदे और संभावित नुकसान को समझना जरूरी है।
 
does low fat diet good for health and not in hindi low fat diet ke fayde aur nuksan
लो-फैट डाइट कितनी हेल्दी मानी जाती है? - फोटो : AI
 लो फैट डाइट के फायदे क्या हैं?
 
  • वजन नियंत्रित करने में मदद: ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थों में कैलोरी अधिक हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों की जगह सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करने से कुल कैलोरी सेवन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
  •  दिल की सेहत के लिए फायदेमंद: डाइट में ट्रांस फैट की मात्रा कम करने से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसकी जगह नट्स, बीज और मछली जैसे स्रोतों से मिलने वाले स्वस्थ फैट को शामिल किया जा सकता है।
  • डाइट को संतुलित बनाने में मदद: अगर लो फैट डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएं, तो इससे भोजन ज्यादा पौष्टिक और संतुलित हो सकता है।

 
does low fat diet good for health and not in hindi low fat diet ke fayde aur nuksan
लो-फैट डाइट कितनी हेल्दी मानी जाती है? - फोटो : AI
क्या लो फैट डाइट के नुकसान भी हैं?
 
  •  फैट पूरी तरह बंद करना सही नहीं: शरीर को कुछ आवश्यक फैटी एसिड की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ विटामिन शरीर में फैट की मदद से ही अच्छी तरह अवशोषित होते हैं। इसलिए डाइट से फैट को पूरी तरह हटाना सही तरीका नहीं माना जाता।
  • हर लो फैट चीज हेल्दी नहीं: बाजार में मिलने वाले कुछ लो फैट या फैट फ्री पैकेज्ड फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादा चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। इसलिए केवल पैकेट पर लिखे लो फैट देखकर किसी खाद्य पदार्थ को हेल्दी नहीं मानना चाहिए।
  • स्वस्थ फैट भी जरूरी: बादाम, अखरोट, बीज, एवोकाडो और कुछ वनस्पति तेलों में पाए जाने वाले असंतृप्त फैट को संतुलित मात्रा में डाइट में शामिल किया जा सकता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
does low fat diet good for health and not in hindi low fat diet ke fayde aur nuksan
लो-फैट डाइट कितनी हेल्दी मानी जाती है? - फोटो : AI
क्या हर किसी को लो फैट डाइट लेनी चाहिए?

 जरूरी नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है। किसी व्यक्ति को वजन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या हृदय संबंधी समस्या है, तो डाइट में लो फैट डाइट के फायदे, लो फैट डाइट के नुकसान, क्या लो फैट डाइट हेल्दी है, कम फैट वाला खाना, हेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट, डाइट में फैट कितना जरूरी, वजन कम करने की डाइट, वजन घटाने बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed