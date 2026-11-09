विश्व टीकाकरण दिवस: वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में दिखते हैं ये बदलाव, जानें कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

1 of 5 विश्व टीकाकरण दिवस - फोटो : AI







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Common Side Effects After Vaccination: टीकाकरण हमें कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देना सामान्य बात है। आमतौर पर ये लक्षण कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं और शरीर में इम्यून सिस्टम के सक्रिय होने का संकेत हो सकते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में वैक्सीन के बाद गंभीर एलर्जी या अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।



ऐसे में यह जानना जरूरी है कि टीका लगवाने के बाद कौन-से बदलाव सामान्य हैं, किन लक्षणों पर सतर्क रहना चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।



टीकाकरण हमें कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देना सामान्य बात है। आमतौर पर ये लक्षण कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं और शरीर में इम्यून सिस्टम के सक्रिय होने का संकेत हो सकते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में वैक्सीन के बाद गंभीर एलर्जी या अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

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2 of 5 वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में दिखते हैं ये बदलाव - फोटो : Freepik.com

वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में दिखने वाले सामान्य बदलाव



वैक्सीन लगने के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। इस दौरान कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं।



1. इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और सूजन



वैक्सीन लगने के बाद बांह में दर्द, लालिमा या हल्की सूजन हो सकती है। यह सामान्य प्रतिक्रिया है और आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है।



2. हल्का बुखार आना



कुछ लोगों को टीका लगवाने के बाद हल्का बुखार महसूस हो सकता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है।





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3. थकान और कमजोरी



वैक्सीनेशन के बाद थकान, सुस्ती या शरीर में हल्का दर्द महसूस होना भी सामान्य है।



4. सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द



कुछ लोगों को सिरदर्द, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है।



5. ठंड लगना या कंपकंपी होना



कुछ वैक्सीन के बाद हल्की कंपकंपी या ठंड लगने का अनुभव भी हो सकता है।





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वैक्सीन लगवाने के बाद कब डॉक्टर से संपर्क करें?



वैक्सीन के बाद होने वाले सामान्य लक्षणों और गंभीर प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। इन स्थितियों में चिकित्सकीय सलाह लें: तेज बुखार लंबे समय तक बना रहे।

इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और सूजन लगातार बढ़ती जाए।

सांस लेने में परेशानी या गले में जकड़न महसूस हो।

चेहरे, होंठ या जीभ पर सूजन दिखाई दे।

पूरे शरीर पर चकत्ते या तेज खुजली होने लगे।

चक्कर आने, बेहोशी या सीने में दर्द जैसी समस्या हो।

इमरजेंसी संकेत सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले में सूजन अथवा बेहोशी होने पर तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। ये गंभीर एलर्जी के संकेत हो सकते हैं।



वैक्सीन के बाद होने वाले सामान्य लक्षणों और गंभीर प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। इन स्थितियों में चिकित्सकीय सलाह लें:इमरजेंसी संकेत सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले में सूजन अथवा बेहोशी होने पर तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। ये गंभीर एलर्जी के संकेत हो सकते हैं।

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