दिल की सेहत: हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रही हैं आपकी रोज की ये गलतियां, आज से ही करें सुधार

हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने को पहले सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, पर अब 30 से कम उम्र वाले भी इसका शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, खराब खानपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी, धूम्रपान, अधिक वजन और लंबे समय तक रहने वाले हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं दिल की सेहत पर लगातार असर डालती हैं। जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में प्लाक जमा होकर रक्त प्रवाह को रोकता है, तब हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। चूंकि अब इसका खतरा हर उम्र के व्यक्ति में देखा जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सी गलतियां इसके खतरे को बढ़ा रही हैं और कैसे आप हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं।

हार्ट अटैक के जोखिमों को कैसे कम करें?



हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों हार्ट अटैक के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं। कई बार इन समस्याओं के शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, इसलिए समय-समय पर जांच जरूरी है। अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे अपनी मर्जी से बंद न करें। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को निर्धारित सीमा में रखने से हृदय और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिलती है।



सिगरेट का धुआं रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। धूम्रपान छोड़ना दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह अधिक वजन या मोटापा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ा सकता है, जो आगे चलकर हृदय रोग का कारण बनता है। इसलिए वजन को कंट्रोल में रखना, नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार सभी उम्र के लोगों के लिए जरूरी है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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