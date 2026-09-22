अलर्ट: आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ा देती हैं रोज की ये छोटी-छोटी गलतियां, अभी से हो जाएं सावधान

उम्र बढ़ने के साथ इस तरह की दिक्कतें होना आम हैं, पर अगर 30 की उम्र से पहले ही आप इन समस्याओं का शिकार हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लें। ये लक्षण आर्थराइटिस यानी गठिया की शुरुआत भी हो सकते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ, वजन ज्यादा होने, जोड़ों के पुराने चोट के कारण आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि आपके परिवार में पहले से किसी को ये बीमारी रही हो तो आपमें भी आर्थराइटिस का जोखिम बढ़ सकता है। वैसे तो आर्थराइटिस को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन शारीरिक गतिविधि, वजन को कंट्रोल रखने और जोड़ों को चोट से बचाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कि आप इस समस्या से कैसे बचाव कर सकते हैं?

गठिया से बचाव के लिए शरीर को रखें सक्रिय स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शारीरिक गतिविधि आर्थराइटिस के जोखिम को कम करने और पहले से मौजूद आर्थराइटिस के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है।

जोड़ की चोट को मामूली न समझें



घुटने या किसी दूसरे जोड़ में लगी चोट भविष्य में ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ा सकती है। आमतौर पर खेल के दौरन, गिरने या काम के दौरान बार-बार एक ही जोड़ पर दबाव पड़ने से जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए व्यायाम करते समय सही तकनीक अपनाना, शरीर को धीरे-धीरे गतिविधि के लिए तैयार करना और चोट लगने पर पर्याप्त आराम व जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी मदद जरूरी है। बार-बार होने वाले जोड़ के दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।





--------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।