विश्व हृदय दिवस: दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती हैं ये आदतें, डॉक्टर ने बताया बचाव का तरीका

How To Keep Your Heart Healthy
: दिल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, लेकिन अक्सर हम इसके स्वास्थ्य पर तब ध्यान देते हैं, जब कोई परेशानी सामने आती है। दिल की बीमारी हमेशा शुरुआत में स्पष्ट संकेत नहीं देती। कुछ लोगों में इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में समस्या गंभीर होने तक कोई खास लक्षण नजर नहीं आता। अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की कई आदतों में बदलाव करके हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है।
विश्व हृदय दिवस हमें याद दिलाता है कि दिल की सेहत के लिए किसी बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि छोटे और लगातार किए जाने वाले प्रयासों की जरूरत है। संतुलित खान-पान, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर व कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
2 of 6
दिल को स्वस्थ रखने के लिए आज से अपनाएं ये आसान आदतें
- फोटो : AI
किन कारणों से बढ़ सकता है हृदय रोग का खतरा?
कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार की मानें तो हृदय रोग कई कारणों के मेल से हो सकता है। उम्र और पारिवारिक इतिहास जैसे कुछ कारण हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन कई जोखिम कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, अधिक वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, अस्वस्थ खान-पान, अत्यधिक शराब का सेवन, खराब नींद और लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शामिल हैं।
3 of 6
दिल को स्वस्थ रखने के लिए आज से अपनाएं ये आसान आदतें
- फोटो : AI
दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 8 आदतें
1. खान-पान पर दें ध्यान
दिल की सेहत के लिए किसी एक खास खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय पूरे खान-पान के पैटर्न पर ध्यान देना जरूरी है। रोजाना फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, बीन्स, सीमित मात्रा में मेवे और बीज तथा कम प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करें। नमक, अतिरिक्त चीनी, तले हुए खाद्य पदार्थ और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। भारतीय खान-पान में दाल के साथ सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज को शामिल करना आसान बदलाव हो सकता है।
2. रोजाना सक्रिय रहें
दिल को स्वस्थ रखने के लिए घंटों जिम में बिताना जरूरी नहीं है। तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी या डांस जैसी गतिविधियां भी मददगार हो सकती हैं। वयस्कों को हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर आप अभी नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, तो 15-20 मिनट की वॉक से शुरुआत करके धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।
3. तंबाकू से बनाएं दूरी
धूम्रपान और तंबाकू का सेवन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और हृदय रोग तथा स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। धूम्रपान छोड़ना दिल की सेहत के लिए उठाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।
4. ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज न करें
हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के रह सकता है। व्यक्ति सामान्य महसूस कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवाना जरूरी है। अगर डॉक्टर ने दवा लिखी है, तो केवल रीडिंग बेहतर होने पर उसे अपने आप बंद न करें।
4 of 6
दिल को स्वस्थ रखने के लिए आज से अपनाएं ये आसान आदतें
- फोटो : AI
5. कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच कराएं
बढ़ा हुआ LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक बनने में योगदान कर सकता है। इसी तरह लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज, प्री-डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच और उचित प्रबंधन जरूरी है।
6. वजन को स्वस्थ सीमा में रखें
अधिक वजन से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और असामान्य कोलेस्ट्रॉल जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं। तेजी से वजन घटाने के बजाय टिकाऊ आदतों पर ध्यान दें। मीठे पेय और बार-बार होने वाले हाई-कैलोरी स्नैक्स कम करें, फाइबर और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं और खाने की मात्रा पर ध्यान दें।
7. नींद को दें पर्याप्त महत्व
अच्छी नींद भी हृदय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोने और जागने का समय नियमित रखने की कोशिश करें। अगर तेज खर्राटे आते हैं, रात में सांस लेने में परेशानी होती है या पर्याप्त समय सोने के बावजूद दिनभर थकान रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।
8. तनाव को स्वस्थ तरीके से संभालें
लगातार तनाव हमारी स्वस्थ आदतों को प्रभावित कर सकता है। तनाव के दौरान कुछ लोग ज्यादा खाना, धूम्रपान या शारीरिक गतिविधि कम करना शुरू कर देते हैं। टहलना, मेडिटेशन, सांस से जुड़े व्यायाम, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना या काम के बीच छोटे ब्रेक लेना तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकता है।
5 of 6
दिल को स्वस्थ रखने के लिए आज से अपनाएं ये आसान आदतें
- फोटो : AI
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, असामान्य थकान, चक्कर आना, दिल की धड़कन का अनियमित होना या पैरों में सूजन जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महिलाओं में हार्ट अटैक के दौरान सांस फूलना, मितली, उल्टी या पीठ और जबड़े में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अगर अचानक सीने में तेज या लगातार दर्द, गंभीर सांस फूलना, बेहोशी, ठंडा पसीना या दर्द का हाथ, कंधे, जबड़े या पीठ तक फैलना जैसे लक्षण हों, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।