ओरल हेल्थ: मुंह की साफ-सफाई को लेकर न करें लापरवाही, ये संकेत दिखें तो हो जाएं सतर्क

1 of 5 ओरल हेल्थ - फोटो : Amarujala.com/AI







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मौखिक स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ को अक्सर लोग सिर्फ दांतों की साफ-सफाई समझते हैं, जबकि इसका मतलब पूरे मुंह यानी दांतों, मसूड़ों और जीभ को साफ-सफाई से है। खान-पान में गड़बड़ी, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन और मुंह की ठीक से सफाई न करना धीरे-धीरे कई समस्याओं की वजह बन सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी भी उम्र में दांतों और मसूड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।



दांतों में सड़न, मसूड़ों में सूजन, मुंह से दुर्गंध और गर्म-ठंडा लगना ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में छोटी लगने वाली परेशानी समय के साथ गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए रोजमर्रा की कुछ आसान आदतों के जरिए ओरल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है।

2 of 5 ओरल हेल्थ - फोटो : Adobe stock Images

दुनिया की बड़ी आबादी ओरल हेल्थ की समस्या से प्रभावित



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मौखिक रोग दुनियाभर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुके हैं। अनुमान है कि करीब 350-370 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की ओरल हेल्थ समस्या से प्रभावित हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 के आंकड़ों के अनुसार, दांतों में होने वाली सड़न दुनिया की सबसे आम स्वास्थ्य स्थितियों में से एक है।

मीठे और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन और दांतों की पर्याप्त सफाई न करना दांतों में सड़न का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए समस्या होने का इंतजार करने के बजाय रोज से ही दांतों की देखभाल पर ध्यान देना जरूरी है।

3 of 5 मुंह की स्वच्छता का रखें ध्यान - फोटो : freepik.com

दिन में दो बार ब्रश सबसे जरूरी आदत



दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना जरूरी है। ब्रश करते समय दांतों के साथ मसूड़ों और दांतों के बीच की जगह की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट दांतों में सड़न से बचाव में मदद कर सकता है।

सिर्फ दांत चमकदार दिखना ही अच्छी ओरल हेल्थ की पहचान नहीं है। अगर मसूड़ों से खून आता है, उनमें सूजन रहती है, मुंह से लगातार बदबू आती है या गर्म-ठंडा खाने पर दांतों में तेज संवेदनशीलता होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति समय रहते डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच जरूर करा लें।

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4 of 5 दांतों की सेहत - फोटो : Freepik.com

खाने के बाद कुल्ला करें

ओरल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए खाना खाने के बाद साफ पानी से कुल्ला करने की आदत उपयोगी हो सकती है। इससे मुंह में बचे खाद्य कणों को हटाने में मदद मिलती है। खासकर मीठा या चिपचिपा भोजन खाने के बाद मुंह की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है।

दिनभर पर्याप्त पानी पीना भी मुंह की सेहत के लिए फायदेमंद है। पानी मुंह को नम रखने और भोजन के कुछ अवशेषों को साफ करने में मदद करता है। पर्याप्त लार बनना भी जरूरी है, क्योंकि लार मुंह में बनने वाले एसिड को बेअसर करने और दांतों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है।

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5 of 5 दांतो की जांच जरूरी - फोटो : Amarujala.com/AI