क्या टाइट कपड़े बढ़ा सकते हैं एसिडिटी? जींस से लेकर बेल्ट तक, जानें पेट पर कैसे पड़ता है इनका असर

1 of 2 क्या टाइट कपड़े बढ़ा सकते हैं एसिडिटी? - फोटो : AI







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Acidity and Tight Clothes: फिटेड जींस, फैशनेबल बेल्ट और स्टाइलिश ड्रेसेस आप पहनती हैं, लेकिन अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो हो सकता है कि यह स्टाइल आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब बहुत टाइट कपड़े पहने जाते हैं, तब पेट और कमर दोनों पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण एसिड फूड पाइप तक पहुंच सकता है और आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।



खाना खाने के बाद फूलता है पेट?



अगर खाना खाने के बाद आपका पेट फूलता है या टाइट बेल्ट लगाने के बाद पेट और कमर के आस-पास ज्यादा कसाव महसूस होता है, तो अपनी ड्रेसिंग पर गौर करें। खास तौर पर यह देखें कि किसी खास कपड़े को पहनने के बाद सीने में जलन, पेट में भारीपन या खट्टी डकार जैसी समस्या तो नहीं बढ़ जाती है?



टाइट कपड़ों से बढ़ सकती है असहजता



यह समझना भी जरूरी है कि केवल टाइट कपड़े पहनना एसिड रिफ्लक्स का एकमात्र कारण नहीं है। हालांकि अगर टाइट जींस, स्कर्ट या बेल्ट पहनने के बाद असहजता या सीने में जलन महसूस होती है तो ढीले और आरामदायक कपड़ों को प्राथमिकता दें। कॉटन और लिनन जैसे हल्के फैब्रिक भी आरामदायक विकल्प हो सकते हैं।

फिटेड जींस, फैशनेबल बेल्ट और स्टाइलिश ड्रेसेस आप पहनती हैं, लेकिन अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो हो सकता है कि यह स्टाइल आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब बहुत टाइट कपड़े पहने जाते हैं, तब पेट और कमर दोनों पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण एसिड फूड पाइप तक पहुंच सकता है और आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।

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