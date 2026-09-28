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PM मोदी ने बताया आंवला क्यों है इतना खास? रोज खाने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे

Mon, 28 Sep 2026 12:32 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 28 Sep 2026 12:32 PM IST
सार

Benefits Of Amla: 'मन की बात' के 138वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंवले का जिक्र करते हुए उसके फायदे गिनाए। तो अगर आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो पहले जान लें इसके फायदे और सेवन का तरीका। 

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pm narendra modi explain the benefits of amla in mann ki baat
आंवला खाने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI
 

 Benefits Of Amla: आंवला भारतीय खान-पान में लंबे समय से शामिल एक ऐसा फल है, जिसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे कच्चा खाने के अलावा जूस, अचार, मुरब्बा, कैंडी और चटनी के रूप में भी डाइट में शामिल किया जाता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में भी आंवले का जिक्र करते हुए इसके महत्व और इससे जुड़े उत्पादों की चर्चा की। आंवले में विटामिन C समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। 

अगर आप भी आंवले को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लें इसके संभावित फायदे और इसे खाने का सही तरीका।
 
pm narendra modi explain the benefits of amla in mann ki baat
आंवला खाने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI
आंवला खाने के फायदे

1. विटामिन C से भरपूर

 आंवला विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन C शरीर के सामान्य इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। रोजाना की डाइट में आंवला शामिल करने से शरीर को इस जरूरी पोषक तत्व की मात्रा मिल सकती है।

2. एंटीऑक्सीडेंट गुण

 आंवले में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से आंवले को पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है।

 
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आंवला खाने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI
3. पाचन के लिए फायदेमंद

 आंवले में फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज को सपोर्ट करता है। संतुलित डाइट के साथ फाइबर का पर्याप्त सेवन कब्ज जैसी समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है।

4. इम्यूनिटी को करता है सपोर्ट

 आंवले में मौजूद विटामिन C और अन्य पोषक तत्व शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, केवल आंवला खाने से इम्यूनिटी मजबूत होने या बीमारी से बचने की गारंटी नहीं होती।

 
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आंवला खाने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI
 डाइट में आसानी से कर सकते हैं शामिल

 आंवले को अपनी डाइट में शामिल करना काफी आसान है। इसे कच्चा खाया जा सकता है। इसके अलावा आंवले की चटनी, सलाद या बिना अतिरिक्त चीनी वाले जूस के रूप में भी इसका सेवन किया जा सकता है।
 
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आंवला खाने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI

आंवला खाने का सही तरीका

 आंवले को धोकर सीधे खाया जा सकता है। अगर इसका स्वाद ज्यादा खट्टा लगता है तो इसे सलाद या चटनी के साथ लिया जा सकता है। आंवला जूस लेते समय यह ध्यान रखें कि उसमें अतिरिक्त चीनी की मात्रा ज्यादा न हो।

 आंवले से बने मुरब्बे और कैंडी स्वाद में अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें चीनी की मात्रा अधिक हो सकती है। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर है।

 
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