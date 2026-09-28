'मोटी हो गई हो..' बच्चे के जन्म के बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं? किसी महिला का मजाक उड़ाने से पहले जान लें

1 of 6 बच्चे के जन्म के बाद महिला के शरीर में क्या बदलाव होते हैं? - फोटो : AI







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How Does a Woman Body Change After Delivery: “अरे, तुमने तो डिलीवरी के बाद काफी वजन बढ़ा लिया... मोटी हो गई हो। बाल भी कितने झड़ गए हैं!” एक नई मां से कही गई ये बातें सुनने में भले ही किसी को सामान्य लगें, लेकिन जिस महिला ने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए ऐसी टिप्पणियां काफी चुभ सकती हैं। बच्चे के जन्म के बाद महिला की जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बढ़तीं, बल्कि उसके शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं।



हाल ही में अभिनेत्री कैटरीना कैफ के डिलीवरी के बाद बदले हुए लुक और वजन को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की टिप्पणियां देखने को मिलीं। लेकिन किसी महिला के शरीर को देखकर उस पर टिप्पणी करना या उसके वजन को लेकर मजाक बनाना कितना सही है? दरअसल, डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवरी के लिए समय चाहिए और हर महिला का अनुभव अलग होता है।



आइए इस लेख में डिटेल में समझते हैं डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में होने वाले सामान्य बदलावों को, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और न खुद किसी महिला के शारीरिक बदलाव का मजाक उड़ाएं और न किसी को उड़ाने दें।

“अरे, तुमने तो डिलीवरी के बाद काफी वजन बढ़ा लिया... मोटी हो गई हो। बाल भी कितने झड़ गए हैं!” एक नई मां से कही गई ये बातें सुनने में भले ही किसी को सामान्य लगें, लेकिन जिस महिला ने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए ऐसी टिप्पणियां काफी चुभ सकती हैं। बच्चे के जन्म के बाद महिला की जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बढ़तीं, बल्कि उसके शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं।

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1. वजन तुरंत कम होना जरूरी नहीं



प्रेग्नेंसी के दौरान बढ़ा वजन डिलीवरी के तुरंत बाद पूरी तरह कम नहीं होता। बच्चे के जन्म के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगता है। उम्र, गर्भावस्था के दौरान बढ़ा वजन, खानपान, नींद, शारीरिक गतिविधि, स्तनपान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां वजन में बदलाव को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हर महिला के लिए वजन कम होने की गति अलग हो सकती है।



2. पेट का आकार कुछ समय तक बदला हुआ रह सकता है



प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भाशय काफी फैलता है। बच्चे के जन्म के बाद इसे धीरे-धीरे अपने पहले के आकार में लौटने में समय लगता है। इसी वजह से डिलीवरी के तुरंत बाद पेट पहले जैसा सपाट दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। पेट की मांसपेशियों में भी गर्भावस्था के दौरान खिंचाव और बदलाव हो सकते हैं।





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3. हार्मोन में तेजी से बदलाव



डिलीवरी के बाद शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के स्तर में बदलाव होता है। इस दौरान मूड, नींद, भूख और ऊर्जा के स्तर पर असर पड़ सकता है। शरीर को इस नए हार्मोनल संतुलन में आने में समय लगता है।



4. स्तनों में बदलाव



बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान शुरू होने के साथ स्तनों में आकार और संवेदनशीलता में बदलाव आ सकता है। दूध बनने की प्रक्रिया के कारण स्तन भारी या भरे हुए महसूस हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को शुरुआती दिनों में दर्द या असहजता भी महसूस हो सकती है।





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5. बालों में भी दिख सकता है असर



डिलीवरी के कुछ समय बाद कई महिलाओं को बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। यह शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों से जुड़ा हो सकता है। हर महिला में इसकी तीव्रता और अवधि अलग हो सकती है।



6. नींद और थकान की समस्या



नवजात बच्चे की देखभाल के कारण नई मां की नींद का पैटर्न काफी बदल सकता है। बार-बार जागना और पर्याप्त आराम न मिलना थकान को बढ़ा सकता है। प्रसव के बाद की अवधि में थकान, तनाव और नींद की कमी आम चुनौतियों में शामिल हैं।



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