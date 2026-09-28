अच्छी डाइट के फायदे: सेहत के लिए क्यों जरूरी है अच्छी डाइट? डॉक्टर से जानें ये शरीर पर कैसे प्रभाव डाली है

1 of 5 अच्छी डाइट शरीर के लिए क्यों जरूरी है? - फोटो : AI







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Benefits Of Good Diet: स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजाना की डाइट में शरीर की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्वों का शामिल होना भी जरूरी है। संतुलित और पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और शरीर के सामान्य कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है।



लंबे समय तक खानपान में लापरवाही, ज्यादा नमक-चीनी, अनहेल्दी फैट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। वहीं, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फाइबर और पर्याप्त प्रोटीन को डाइट का हिस्सा बनाना बेहतर स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है।



नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. भानु मिश्रा के अनुसार, संतुलित पोषण स्वस्थ जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह कई क्रॉनिक बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। आइए इस लेख में डिटेल में जानते हैं अच्छी डाइट क्यों जरूरी है।

स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजाना की डाइट में शरीर की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्वों का शामिल होना भी जरूरी है। संतुलित और पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और शरीर के सामान्य कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है।

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1. शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं



पौष्टिक डाइट शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और जरूरी फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करती है। ये पोषक तत्व शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत और विभिन्न अंगों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं।



2. इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है



फल और सब्जियों में मौजूद कई विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व सामान्य इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए रोजाना की डाइट में अलग-अलग रंगों के फल और सब्जियां शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।





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3. दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण



फाइबर और साबुत अनाज से भरपूर डाइट, साथ ही नमक, संतृप्त वसा और ट्रांस फैट का सीमित सेवन, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित खानपान स्वस्थ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है।



4. डायबिटीज और मोटापे का जोखिम कम करने में मदद



ज्यादा कैलोरी, चीनी और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड का लगातार सेवन वजन बढ़ने में योगदान कर सकता है। इसके मुकाबले संतुलित डाइट और उचित पोर्शन शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जो टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है।





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5. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद



फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करने से पाचन स्वास्थ्य को सपोर्ट किया जा सकता है। पर्याप्त पानी पीना भी पाचन और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है।



6. किडनी हेल्थ में भी डाइट की भूमिका



डाइट का महत्व किडनी की सेहत के संदर्भ में भी देखा जाता है। खासकर नमक का अत्यधिक सेवन ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संतुलित खानपान महत्वपूर्ण है। हालांकि, जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है, उनके लिए डाइट की जरूरत बीमारी की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। ऐसे लोगों को डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार खानपान तय करना चाहिए।



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