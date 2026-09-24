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World Cancer Research Day 2026: हर साल 24 सितंबर को विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक रिसर्च की अहमियत को समझाना और कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान, जांच और इलाज के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।



कैंसर एक जटिल बीमारी है और अलग-अलग प्रकार के कैंसर के कारण, लक्षण और इलाज भी अलग हो सकते हैं। ऐसे में रिसर्च के जरिए बीमारी को बेहतर तरीके से समझना और ज्यादा प्रभावी जांच व उपचार विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैंसर रिसर्च क्यों जरूरी है और वैज्ञानिक खोजें इसकी जांच और इलाज की दिशा को कैसे बदल रही हैं।



हर साल 24 सितंबर को विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक रिसर्च की अहमियत को समझाना और कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान, जांच और इलाज के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

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कैंसर रिसर्च क्यों है जरूरी?



कैंसर शरीर की कोशिकाओं से जुड़ी एक जटिल बीमारी है। अलग-अलग प्रकार के कैंसर में बीमारी के विकसित होने की प्रक्रिया और मरीज की जरूरतें अलग हो सकती हैं। रिसर्च से वैज्ञानिकों को कैंसर के कारणों, जोखिम कारकों और शरीर में बीमारी के बढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है।





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कैंसर की जल्दी पहचान में रिसर्च की भूमिका



कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए बेहतर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक तरीकों पर लगातार रिसर्च हो रही है। बीमारी का पता शुरुआती चरण में चलने पर डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार आगे की जांच और उपचार की योजना बना सकते हैं। इसलिए ऐसी तकनीकों का विकास महत्वपूर्ण है, जो कैंसर की पहचान को ज्यादा प्रभावी और सटीक बनाने में मदद कर सकें।





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इलाज के नए तरीकों पर रिसर्च



कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडिएशन और दवाओं के साथ आधुनिक उपचार पद्धतियों पर भी लगातार शोध हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी इसका एक उदाहरण है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया करने में मदद करने की कोशिश की जाती है। हालांकि, हर उपचार हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होता।





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