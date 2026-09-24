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विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस 2026: कैंसर पर रिसर्च क्यों है इतनी जरूरी? जानें जांच और इलाज में कैसे आया बदलाव

Thu, 24 Sep 2026 10:56 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 24 Sep 2026 10:56 AM IST
सार

World Cancer Research Day 2026: विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस 2026 पर जानें कि आखिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में रिसर्च क्यों जरूरी है, कैसे नई तकनीकें बीमारी की शुरुआती पहचान, सटीक जांच और आधुनिक उपचार के विकल्पों को बदल रही हैं।
 

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कैंसर पर रिसर्च क्यों है इतनी जरूरी? - फोटो : AI
World Cancer Research Day 2026: हर साल 24 सितंबर को विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक रिसर्च की अहमियत को समझाना और कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान, जांच और इलाज के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 


कैंसर एक जटिल बीमारी है और अलग-अलग प्रकार के कैंसर के कारण, लक्षण और इलाज भी अलग हो सकते हैं। ऐसे में रिसर्च के जरिए बीमारी को बेहतर तरीके से समझना और ज्यादा प्रभावी जांच व उपचार विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैंसर रिसर्च क्यों जरूरी है और वैज्ञानिक खोजें इसकी जांच और इलाज की दिशा को कैसे बदल रही हैं।

 
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कैंसर पर रिसर्च क्यों है इतनी जरूरी? - फोटो : AI
 कैंसर रिसर्च क्यों है जरूरी?

 कैंसर शरीर की कोशिकाओं से जुड़ी एक जटिल बीमारी है। अलग-अलग प्रकार के कैंसर में बीमारी के विकसित होने की प्रक्रिया और मरीज की जरूरतें अलग हो सकती हैं। रिसर्च से वैज्ञानिकों को कैंसर के कारणों, जोखिम कारकों और शरीर में बीमारी के बढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है।

 
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कैंसर पर रिसर्च क्यों है इतनी जरूरी? - फोटो : Adobe Stock
 कैंसर की जल्दी पहचान में रिसर्च की भूमिका

 कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए बेहतर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक तरीकों पर लगातार रिसर्च हो रही है। बीमारी का पता शुरुआती चरण में चलने पर डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार आगे की जांच और उपचार की योजना बना सकते हैं। इसलिए ऐसी तकनीकों का विकास महत्वपूर्ण है, जो कैंसर की पहचान को ज्यादा प्रभावी और सटीक बनाने में मदद कर सकें।

 
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कैंसर पर रिसर्च क्यों है इतनी जरूरी? - फोटो : Adobe Stock
इलाज के नए तरीकों पर रिसर्च

 कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडिएशन और दवाओं के साथ आधुनिक उपचार पद्धतियों पर भी लगातार शोध हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी इसका एक उदाहरण है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया करने में मदद करने की कोशिश की जाती है। हालांकि, हर उपचार हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होता।

 
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कैंसर पर रिसर्च क्यों है इतनी जरूरी? - फोटो : Adobe Stock Photo
व्यक्तिगत चिकित्सा क्यों महत्वपूर्ण है?

 हर मरीज और हर कैंसर एक जैसा नहीं होता। व्यक्तिगत चिकित्सा में कैंसर की जैविक विशेषताओं और मरीज से जुड़ी जानकारी को ध्यान में रखकर उपचार को अधिक व्यक्तिगत बनाने की कोशिश की जाती है। कैंसर रिसर्च इस दिशा में नए उपचार विकल्प तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 
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