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पाचन तंत्र की समस्या: खाना खाने के बाद पेट में गैस क्यों बनती है? जानें इससे राहत पाने का आसान तरीका

Thu, 24 Sep 2026 10:36 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 24 Sep 2026 10:36 AM IST
सार

Common Causes of Post-Meal Acidity: ये समस्या बहुत से लोगों में देखी जाती है कि वो जब भी कुछ खाते हैं, तो उनके पेट में गैस बन जाती है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। 

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Common Causes of Post-Meal Acidity and Gas in hindi pet ki gas kaise theek karen gharelu upay
पेट की गैस से राहत कैसे पाएं? - फोटो : AI
Common Causes of Post-Meal Acidity:  खाना खाने के बाद पेट में गैस, भारीपन, डकार या पेट फूलने की समस्या कई लोगों को परेशान करती है। कभी-कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर लगभग हर बार खाना खाने के बाद गैस बनने लगे तो इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। 


हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हमेशा गैस और एसिडिटी को एक ही समस्या मानना भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों के कारण अलग हो सकते हैं। अगर गैस के साथ लगातार पेट दर्द, उल्टी, वजन कम होना, मल में खून या निगलने में परेशानी जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं खाना खाने के बाद गैस बनने के आम कारण।
 
Common Causes of Post-Meal Acidity and Gas in hindi pet ki gas kaise theek karen gharelu upay
पेट की गैस से राहत कैसे पाएं? - फोटो : AI
खाना खाने के बाद बार-बार गैस बनने के आम कारण

1. बहुत जल्दी खाना

जल्दी-जल्दी खाना खाने पर भोजन के साथ ज्यादा हवा पेट में जा सकती है। इससे डकार और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है। भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना बेहतर माना जाता है।

2. गैस बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ

राजमा, छोले, चना, कुछ सब्जियां, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ कुछ लोगों में ज्यादा गैस बना सकते हैं। हर व्यक्ति में इनका असर अलग हो सकता है।

 
Common Causes of Post-Meal Acidity and Gas in hindi pet ki gas kaise theek karen gharelu upay
पेट की गैस से राहत कैसे पाएं? - फोटो : AI
3. ज्यादा खाना

एक बार में जरूरत से ज्यादा भोजन करने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है और पेट में भारीपन, ब्लोटिंग या गैस महसूस हो सकती है।

4. दूध या डेयरी से परेशानी

कुछ लोगों में लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है, जिसमें दूध या कुछ डेयरी उत्पाद लेने के बाद गैस, पेट फूलना या दस्त जैसी समस्या हो सकती है।

 
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पेट की गैस से राहत कैसे पाएं? - फोटो : AI
5. कब्ज

कब्ज होने पर आंतों में गैस फंस सकती है, जिससे पेट फूलने और असहजता की शिकायत हो सकती है। पर्याप्त पानी, फाइबर और नियमित शारीरिक गतिविधि पाचन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

6. अपच

खाने के बाद जलन, खट्टी डकार और ऊपरी पेट में असहजता एसिड रिफ्लक्स या अपच से जुड़ी हो सकती है। इसे केवल “गैस” मानकर लगातार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
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पेट की गैस से राहत कैसे पाएं? - फोटो : AI
गैस से बचने के लिए क्या करें?
  • खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं।
  • बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ खाना खाने से बचें।
  • जिन खाद्य पदार्थों से बार-बार गैस होती है, उनका सेवन सीमित करें।
  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन कम करें।
  • पर्याप्त पानी पिएं और नियमित शारीरिक गतिविधि करें।

 
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