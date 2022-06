World Blood Donor Day 2022: इस वैज्ञानिक के कारण हुई विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत, जानिए इतिहास

विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई?



साल 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाने लगा। हर साल रक्तदाता दिवस की थीम अलग अलग होती है। साल 2022 रक्तदाता दिवस की थीम 'Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives.' है यानी 'रक्तदान एकजुटता का कार्य है। प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं।'