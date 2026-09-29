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रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? जानें जरूरी बातें

Tue, 29 Sep 2026 03:54 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 29 Sep 2026 03:54 PM IST
सार

Health Tips: अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि रात में गुनगुना पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये कितना सही है, आइए जानते हैं। 

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रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : AI
Health Tips: रात में सोने से पहले गुनगुना पानी पीने का घरेलू नुस्खा लंबे समय से लोगों के बीच लोकप्रिय है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज से राहत मिलती है, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और हेल्थ से जुड़ी चर्चाओं में रात में गर्म पानी पीने की सलाह अक्सर देखने को मिलती है। 


लेकिन क्या सच में सोने से पहले गुनगुना पानी पीने से शरीर में इतने बड़े बदलाव होते हैं? इस लेख में जानिए रात में गुनगुना पानी पीने के संभावित फायदे, सीमाएं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 
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रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : Freepik.com
 क्या रात में गुनगुना पानी पीने से पाचन बेहतर होता है?

 गुनगुना पानी पीने से कुछ लोगों को पेट में आराम महसूस हो सकता है और पर्याप्त पानी पीने से सामान्य पाचन प्रक्रिया को मदद मिलती है। अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन या पेट फूलने की समस्या रहती है, तो पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको आराम मिलेगा। 

 
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रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : Freepik.com
  कब्ज में कितना फायदेमंद?

 कब्ज की समस्या में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना जरूरी होता है। पानी की कमी होने पर मल कठोर हो सकता है और कब्ज की परेशानी बढ़ सकती है। गुनगुना पानी लोगों को सुबह या रात में आराम महसूस करा सकता है। इसके साथ-साथ फाइबर से भरपूर भोजन, फल-सब्जियां, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त पानी कब्ज से बचाव में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 
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रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : AI
  क्या गर्म पानी पीने से वजन कम होता है?

 यह दावा काफी लोकप्रिय है कि सोने से पहले गर्म पानी पीने से शरीर की चर्बी तेजी से कम होती है। लेकिन सिर्फ गर्म पानी पीने से वजन कम होने का कोई चमत्कारी तरीका नहीं है। वजन कम करने के लिए कुल कैलोरी सेवन, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त पानी पीना वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है।

 
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रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : AI Generated
 रात में गर्म पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है?

 बहुत ज्यादा पानी सोने से ठीक पहले पीने से रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। इसलिए सोने से ठीक पहले बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से बचना बेहतर है। इसके अलावा पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुंह या गले में जलन और चोट हो सकती है। गुनगुना पानी पीना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है।

 
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