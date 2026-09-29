रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? जानें जरूरी बातें

1 of 7 रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : AI







Link Copied



Health Tips: रात में सोने से पहले गुनगुना पानी पीने का घरेलू नुस्खा लंबे समय से लोगों के बीच लोकप्रिय है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज से राहत मिलती है, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और हेल्थ से जुड़ी चर्चाओं में रात में गर्म पानी पीने की सलाह अक्सर देखने को मिलती है।



लेकिन क्या सच में सोने से पहले गुनगुना पानी पीने से शरीर में इतने बड़े बदलाव होते हैं? इस लेख में जानिए रात में गुनगुना पानी पीने के संभावित फायदे, सीमाएं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

रात में सोने से पहले गुनगुना पानी पीने का घरेलू नुस्खा लंबे समय से लोगों के बीच लोकप्रिय है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज से राहत मिलती है, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और हेल्थ से जुड़ी चर्चाओं में रात में गर्म पानी पीने की सलाह अक्सर देखने को मिलती है।

2 of 7 रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : Freepik.com

क्या रात में गुनगुना पानी पीने से पाचन बेहतर होता है?



गुनगुना पानी पीने से कुछ लोगों को पेट में आराम महसूस हो सकता है और पर्याप्त पानी पीने से सामान्य पाचन प्रक्रिया को मदद मिलती है। अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन या पेट फूलने की समस्या रहती है, तो पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको आराम मिलेगा।





3 of 7 रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : Freepik.com

कब्ज में कितना फायदेमंद?



कब्ज की समस्या में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना जरूरी होता है। पानी की कमी होने पर मल कठोर हो सकता है और कब्ज की परेशानी बढ़ सकती है। गुनगुना पानी लोगों को सुबह या रात में आराम महसूस करा सकता है। इसके साथ-साथ फाइबर से भरपूर भोजन, फल-सब्जियां, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त पानी कब्ज से बचाव में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : AI

क्या गर्म पानी पीने से वजन कम होता है?



यह दावा काफी लोकप्रिय है कि सोने से पहले गर्म पानी पीने से शरीर की चर्बी तेजी से कम होती है। लेकिन सिर्फ गर्म पानी पीने से वजन कम होने का कोई चमत्कारी तरीका नहीं है। वजन कम करने के लिए कुल कैलोरी सेवन, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त पानी पीना वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है।





विज्ञापन

5 of 7 रात में गुनगुना पानी पीने की आदत कहीं नुकसानदायक तो नहीं? - फोटो : AI Generated