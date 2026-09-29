जानना जरूरी: डेंगू में प्लेटलेट्स लो होने की पूरी कहानी समझें, जानिए कब शुरू होता है असली खतरा

1 of 4 डेंगू के कारण होने वाली समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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मानसून और इसके बाद के महीनों में डेंगू-मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में पहले से इन बीमारियों को लेकर अलर्ट किया जाता रहा है। अमर उजाला में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ डेंगू-मलेरिया का खतरा देखा जा रहा है।



डेंगू के ज्यादातर मामले वैसे तो सामान्य दवाओं और आराम के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये गंभीर बीमारी का खतरा भी बढ़ाने वाली हो सकती है। इसमें प्लेटलेट्स लो होने का भी खतरा रहता है, जिससे ब्लीडिंग की दिक्कत हो सकती है। लेकिन डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट्स देखकर ही बीमारी की गंभीरता तय नहीं की जा सकती।



आइए जानते हैं कि डेंगू कब गंभीर रूप ले सकता है और कब प्लेटलेट्स कम होने का खतरा बढ़ जाता है?

2 of 4 डेंगू बुखार के खतरे - फोटो : Freepik.com

डेंगू और इसके खतरे



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार डेंगू की बीमारी की गंभीर स्थिति आमतौर पर बीमारी शुरू होने के करीब 3 से 7 दिन के बीच देखी जाती है। खास बात यह है कि इस समय बुखार कम हो सकता है, इसलिए बुखार उतरने को हमेशा डेंगू के पूरी तरह ठीक होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए।

डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से लो सकती है, लेकिन डॉक्टर मरीज की पूरी स्थिति देखकर ही जोखिमों का आकलन करते हैं। इसलिए रिपोर्ट में सिर्फ प्लेटलेट्स के नंबर से घबराने के बजाय पूरी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है।

3 of 4 खून की जांच - फोटो : Freepik.com

प्लेटलेट्स लो होने का खतरा



डेंगू के शुरुआती दिनों में ब्लड टेस्ट के आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। आमतौर पर बीमारी के 3 से 7वें दिन का समय विशेष निगरानी वाला माना जाता है।

डेंगू में प्लेटलेट्स कम होना आम है। इसके साथ डॉक्टर आमतौर पर मरीज के लक्षण, ब्लड प्रेशर, शरीर में हाइड्रेशन की स्थिति और हेमेटोक्रिट यानी खून में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात जैसे संकेतों को भी देखते हैं।

गंभीर डेंगू में प्लाज्मा लीकेज, ब्लीडिंग और शरीर के दूसरों अंगों पर भी असर होने का खतरा रहता है।

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4 of 4 डेंगू में बरतें सावधानी - फोटो : Freepik.com