अचानक चक्कर आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जानें कब है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत

Dizziness Symptoms and Causes: अचानक चक्कर आना एक आम समस्या है, लेकिन हर बार इसकी वजह सिर्फ थकान या कमजोरी नहीं होती। कई बार लंबे समय तक बैठे या लेटे रहने के बाद अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिरने से चक्कर महसूस हो सकता है।
हालांकि कुछ स्थितियों में अचानक चक्कर और बैलेंस बिगड़ना गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसके खास क्या कारण हैं और ऐसे समय में आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे।
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अचानक चक्कर आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
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अचानक चक्कर आने की प्रमुख वजहें
1. ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना
बैठने या लेटे रहने के बाद तेजी से खड़े होने पर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर अचानक कम हो सकता है। इससे चक्कर, कमजोरी या आंखों के सामने अंधेरा छाने जैसा महसूस हो सकता है। इसे पोस्टुरल हाइपोटेंशन कहा जाता है।
2. डिहाइड्रेशन
गर्मी, ज्यादा पसीना आने या पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में चक्कर और कमजोरी महसूस होना संभव है।
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3. लो ब्लड शुगर
ब्लड शुगर कम होने पर चक्कर, कमजोरी, पसीना और कंपकंपी जैसे लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों में यह स्थिति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।
4. अंदरूनी कान की समस्या
अगर चक्कर के दौरान ऐसा महसूस हो कि व्यक्ति या आसपास की चीजें घूम रही हैं, तो यह वर्टिगो हो सकता है। BPPV, लैबिरिंथाइटिस और वेस्टिबुलर न्यूराइटिस इसके संभावित कारणों में शामिल हैं।
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5. एनीमिया, माइग्रेन और दवाएं
आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, माइग्रेन, तनाव और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट भी चक्कर आने की वजह बन सकते हैं।
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कब तुरंत मेडिकल मदद लें?
अगर चक्कर के साथ बोलने में दिक्कत, चेहरे या हाथ-पैर में अचानक कमजोरी अथवा सुन्नपन, देखने में परेशानी, चलने में अचानक दिक्कत या तेज सिरदर्द हो, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। बार-बार चक्कर आना, लंबे समय तक समस्या बने रहना, सुनने में बदलाव या बेहोशी जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से जांच कराना उचित है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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