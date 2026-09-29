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खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत कितनी नुकसानदायक? जानिए सेहत पर कितना पड़ सकता है असर

Tue, 29 Sep 2026 05:20 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 29 Sep 2026 05:20 PM IST
सार

Health Tip: अगर आप उन लोगों में से हैं, जो खाने के बाद तुरंत ही लेट जाते हैं तो ये लेख आपके काम का है। यहां हम आपको बताएंगे कि आपकी ये आदत कितनी सही है।

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negative effects of lying down on body just after eating khane ke bad letne se kya hota hai
खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत कितनी नुकसानदायक? - फोटो : AI
Health Tip:  खाना खाने के तुरंत बाद लेटने की आदत कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा होती है, खासकर रात के खाने के बाद। लेकिन क्या ऐसा करना सेहत के लिए ठीक है? दरअसल, खाने के बाद शरीर पाचन की प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। इस दौरान तुरंत लेटने से कुछ लोगों को कई समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से एसिडिटी या GERD की शिकायत रहती है, उन्हें खाने और सोने के बीच पर्याप्त अंतर रखने की सलाह दी जाती है।


खासतौर पर  रात में देर से भारी खाना खाने और उसके तुरंत बाद बिस्तर पर जाने से समस्या बढ़ सकती है। हालांकि हर व्यक्ति पर इसका असर एक जैसा नहीं होता। आइए इस लेख में इस बारे में डिटेल में जानते हैं। 

 
negative effects of lying down on body just after eating khane ke bad letne se kya hota hai
खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत कितनी नुकसानदायक? - फोटो : AI

खाने के बाद तुरंत लेटने से क्या हो सकता है?


 1. एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन

 खाने के तुरंत बाद लेटने पर पेट का एसिड ऊपर की ओर आ सकता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकार या मुंह में खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है। जिन लोगों को GERD की समस्या है, उनमें यह परेशानी ज्यादा हो सकती है।

 2. पेट में भारीपन और असहजता

 भोजन के तुरंत बाद लेटने से कुछ लोगों को पेट भरा-भरा, भारी या असहज महसूस हो सकता है। खासकर ज्यादा मात्रा में या बहुत तला-भुना भोजन करने के बाद यह समस्या अधिक महसूस हो सकती है।

 3. रात की नींद हो सकती है प्रभावित

 एसिडिटी, सीने में जलन या बार-बार खट्टी डकार आने से नींद में परेशानी हो सकती है। इसलिए रात का खाना खाने और सोने के बीच पर्याप्त समय का अंतर रखना उपयोगी हो सकता है।

 
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खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत कितनी नुकसानदायक? - फोटो : AI
खाने के बाद क्या करें?

 खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर जाने के बजाय कुछ समय सीधे बैठना या हल्की वॉक करना बेहतर विकल्प हो सकता है। रात में सोने से पहले भारी भोजन करने से भी बचना चाहिए।

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खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत कितनी नुकसानदायक? - फोटो : AI
कितने समय बाद सोना चाहिए?

 अगर आपको एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या रहती है, तो आमतौर पर खाने और लेटने के बीच करीब 2-3 घंटे का अंतर रखने की सलाह दी जाती है। अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह ली जा सकती है।
 
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खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत कितनी नुकसानदायक? - फोटो : AI

 कब डॉक्टर से संपर्क करें?

 अगर बार-बार सीने में जलन, खाना निगलने में परेशानी, लगातार उल्टी, बिना वजह वजन कम होना या लंबे समय तक रहने वाली पेट की समस्या हो, तो इसे केवल सामान्य एसिडिटी मानकर नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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